До фіналу Нацвідбору на "Євробачення" пройшли муза Бадоєва Tayanna і "Сальто Назад"

Tayanna та гурт "Сальто Назад" продовжують боротьбу за право представляти країну у конкурсі "Євробачення-2017".

За результатами першого етапу Нацвідбору зі змагання вибули SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик і група "LUMIERE", гурт "Monochromea", Laliko, співачка MamaRika та Арсен Мірзоян.

Цього року журі складається з Андрія Данилка, Джамали та Костянтина Меладзе. Кожен з них давав власні оцінки конкурсантам.

Меладзе озвучив найнижчі бали. Найменше судді ввідали співачці Laliko -1 бал. Два бали судді дали гурту "LUMIERE", і три бали отримала "Monochromea".



Данилко оголосив наступні результати. 4 бали отримав Арсен Мірзоян, 5 балів дали MamaRika та 6 - "SKAI".

Джамала назвала найвищі бали від журі. 7 балів дали Тетяні Решетняк або Tayanna та найвищу оцінку, 8 балів, отримав гурт "Сальто Назад".

"Дякую всім, хто був зі мною сьогодні на першому півфіналі Нацвідбору Євробачення. Важко. Багато цікавих учасників, майже всі виконавці, яких я знаю та поважаю. Але нагадую всім, хто не згоден з рішенням суддей, ми обираємо не просто милу, симпатичну пісню, ми обираємо переможця. Яскравого, унікального, неповторного!" - написала у своєму Facebook Джамала

Глядачі так само найнижче оцінили Laliko, два бали дали "Monochromea" і три - "LUMIERE". 4 бали глядачі віддали MamaRika, 5 отримав гурт "SKAI", 6 балів дали гурту "Сальто Назад".

7 балів від глядачів дісталося Арсену Мірзояну і найвищу оцінку отримала Tayanna.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП TAYANNA:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП "САЛЬТО НАЗАД":

Нагадаємо, наступний єтап Нацвідбору відбудеться 11-го лютого.

Відео з YouTube

