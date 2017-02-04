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До фіналу Нацвідбору на "Євробачення" пройшли муза Бадоєва Tayanna і "Сальто Назад"

04.02.2017, 23:22
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Tayanna та гурт "Сальто Назад" продовжують боротьбу за право представляти країну у конкурсі "Євробачення-2017".

За результатами першого етапу Нацвідбору зі змагання вибули SKAI (СКАЙ), Рома Веремейчик і група "LUMIERE", гурт "Monochromea", Laliko, співачка MamaRika та Арсен Мірзоян.

Цього року журі складається з Андрія Данилка, Джамали та Костянтина Меладзе. Кожен з них давав власні оцінки конкурсантам.

Меладзе озвучив найнижчі бали. Найменше судді ввідали співачці Laliko -1 бал. Два бали судді дали гурту "LUMIERE", і три бали отримала "Monochromea".

Данилко оголосив наступні  результати. 4 бали отримав Арсен Мірзоян, 5 балів дали MamaRika та 6 - "SKAI".

Джамала назвала найвищі бали від журі. 7 балів дали Тетяні Решетняк або Tayanna та найвищу оцінку, 8 балів, отримав гурт "Сальто Назад".

"Дякую всім, хто був зі мною сьогодні на першому півфіналі Нацвідбору Євробачення. Важко. Багато цікавих учасників, майже всі виконавці, яких я знаю та поважаю. Але нагадую всім, хто не згоден з рішенням суддей, ми обираємо не просто милу, симпатичну пісню, ми обираємо переможця. Яскравого, унікального, неповторного!" - написала у своєму Facebook Джамала

Глядачі так само найнижче оцінили Laliko, два бали дали "Monochromea" і три - "LUMIERE". 4 бали глядачі віддали MamaRika, 5 отримав гурт "SKAI", 6 балів дали гурту "Сальто Назад".

7 балів від глядачів дісталося Арсену Мірзояну і найвищу оцінку отримала Tayanna.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП TAYANNA:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП "САЛЬТО НАЗАД":

Нагадаємо, наступний єтап Нацвідбору відбудеться 11-го лютого.

Відео з YouTube


Коментарі
Svitlana Gordiienko
05.02.2017 14:09
Що в журі робить Меладзе? Який святкував ювілей в раші, і на минулому відборі завалив Джамалу?
Izeslav Ivanov
05.02.2017 13:28
А чого Лорак в жюрі не покликали? Замість Джамали. Всі свої були б. А ще краще Кабзона...
Артём Кубась
05.02.2017 13:21
С этими двумя далеко мы не уедем...
Александр Гальченко
05.02.2017 12:15
О Мамо - ЦЕ Хіт
Валерий Фабрикант
05.02.2017 11:59
О, мамбо! Надеюсь, еще появятся ИСПОЛНИТЕЛИ. Жаль, что Меладзе не дали право ВЕТО
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