"Мавка" Illaria та Rozhden пройшли до фіналу Нацвідбору на "Євробачення"

11-го лютого визначилися ще два артисти, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2017" - це співачка Illaria та співак Rozhden. За результатом другого етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.
А от "Letay", Міла Нітіч, Kuznetsov, "Aghiazma", "Detachі" і "Panivalkova" не змогли переконати суддів та глядачів, що вони гідні боротися за право представляти Україну на "Євробаченні".
Традиційно, найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі, яке цього року складається з композитора Костянтина Меладзе, співачки Джамали і шоумена Андрія Данилка, та глядачі за допомогою смс-голосування.
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Суддівська трійка найменше балів дала: 1 бал - "Letay", 2 бала - Kuznetsov, 3 бала - Міла Нітіч. Ці оцінки довелося оголошувати Данилку.
Наступні результати озвучила Джамала. 4 бали отримав "Detach", 5 балів - "Aghiazma", 6 балів - "Panivalkova".
Найвищі бали оголосив Меладзе: 7 балів журі присудило Illaria, а найвищі 8 балів - Rozhden.
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Бали від глядачів виглядали так: 1 бал - "Letay", 2 бали - Aghiazma, 3 бали - Міла Нітіч, 4 бали - "Panivalkova", 5 балів - Rozhden, 6 балів - "Detach", 7 балів - Kuznetsov, 8 балів - Illaria.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП Illaria:
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП Rozhden:
Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на "Євробачення" відбувся 4-го лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт "Сальто Назад".
Третій півфінал пройде 18-го лютого, де ще двох артистів, які втраплять до фінальної шістки.
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