"Мавка" Illaria та Rozhden пройшли до фіналу Нацвідбору на "Євробачення"

11-го лютого визначилися ще два артисти, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення-2017" - це співачка Illaria та співак Rozhden. За результатом другого етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.

А от "Letay", Міла Нітіч, Kuznetsov, "Aghiazma", "Detachі" і "Panivalkova" не змогли переконати суддів та глядачів, що вони гідні боротися за право представляти Україну на "Євробаченні".

Традиційно, найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі, яке цього року складається з композитора Костянтина Меладзе, співачки Джамали і шоумена Андрія Данилка, та глядачі за допомогою смс-голосування.

Данилко другий рік поспіль обирає представника на "Євробачення"

Суддівська трійка найменше балів дала: 1 бал - "Letay", 2 бала - Kuznetsov, 3 бала - Міла Нітіч. Ці оцінки довелося оголошувати Данилку.

Наступні результати озвучила Джамала. 4 бали отримав "Detach", 5 балів - "Aghiazma", 6 балів - "Panivalkova".

Найвищі бали оголосив Меладзе: 7 балів журі присудило Illaria, а найвищі 8 балів - Rozhden.

Ось так глядачі й журі оцінили учасників другого півфіналу Нацвідбору "Євробачення"

Бали від глядачів виглядали так: 1 бал - "Letay", 2 бали - Aghiazma, 3 бали - Міла Нітіч, 4 бали - "Panivalkova", 5 балів - Rozhden, 6 балів - "Detach", 7 балів - Kuznetsov, 8 балів - Illaria.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП Illaria:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП Rozhden:

Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на "Євробачення" відбувся 4-го лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт "Сальто Назад".

Третій півфінал пройде 18-го лютого, де ще двох артистів, які втраплять до фінальної шістки.

Фото Instagram, відео YouTube