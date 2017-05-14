Євробачення
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Португалія виборола перемогу в "Євробаченні"
14.05.2017, 01:35
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Перемогу в конкурсі "Євробачення" 2017-го року здобув представник Португалії Сальвадор Собрал із композицією "Amar Pelos Dois". Він набрав найбільшу кількість балів від журі та від глядачів. Україна ж посіла 24-те місце.

Фінал пісенного змагання відбувся в ніч із 13-го на 14-те травня.

Друге місце отримав учасник із Болгарії Крістіан Костов.

Третє місце здобув колектив із Молдови "Sunstroke Project".

Журі Швеції дало 12 балів Португалії, Азербайджан - Беларусі. Сан-Марино дало найвищий бал, 12 Португалії. Латвійське та ізраїльське журі проголосувало так само. Чорногорія поставила 12 балів Греції. Албанія - 12 Італії. Мальта віддала 12 балів Італії. Македонія проголосувала за Болгарію. Від Данії 12 дісталося Швеції. Австрія дала 12 Нідерландам. Норвегія проголосувала за Болгарію. Іспанія - за Португалію. 12 від Фінляндії отримала Швеція.

Франція найвище оцінила Португалію, а Греція - Кіпр. Литва проголосувала за Португалію, Естонія - за Болгарію. Молдова поставила 12 Румунії, а Вірменія - Португалії. Болгарія проголосувала за Австрію, Ісландія - за Португалію, і Сербія так само. Австралія проголосувала за Великобританію, Італія - за Азербайджан, Німеччина - за Норвегію. Португалія поставила 12 Азербайджану, Швейцарія й Нідерланди - Португалії, Ірландія - Бельгії.

Журі Грузії проголосувало за Португалію, а Кіпр - за Грецію. Білорусь поставила 12 Болгарії, Румунія - Нідерландам, Угорщина - Португалії. Словенське журі найвище оцінило виступ Португалії, бельгійське - Швеції, польське - Португалії. Велика Британія поставила 12 балів теж Португалії, Хорватія - Угорщині, Чехія - Португалії. Українське журі проголосувало за Білорусь.

 

Як можна побачити, Іспанія стала єдиною країною, яка не отримала жоднісінького балу від журі.

А глядачі "Євробачення" проголосували ось так: 0 балів отримала Австрія, а найвищі 376 - Португалія. Решта Топ-10: Франція (90), Хорватія (103), Швеція (126), Угорщина (152), Італія (208), Румунія (224),  Болгарія (337), Молдова (260), Бельгія (255).  34 бали глядачі поставили представнику України, гуртові "O.Torvald"

Як відомо, у фіналі взяли участь 26 країн. Конкурсанти з Молдови, Азербайджану, Греції, Швеції, Португалії, Польщі, Вірменії, Австралії, Кіпру, Бельгії, Болгарії, Білорусі, Хорватії, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Румунії, Норвегії, Нідерландів та Австрії пройшли до фіналу за результатами першого та другого півфіналів. Автоматично до фіналу потрапили представники країн-засновниць "Євробачення", а саме Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, а також Україна, як минулорічний переможець конкурсу.

А крім боротьби цьогорічних конкурсантів "родзинками" гранд-фіналу стали виступ Руслани, ONUKA та Джамали.

Руслана в зухвалому міні виконала пісню "It's magical".

Джамала потішила глядачів прем'єрою пісні "I Bilieve In U". Щоправда, під час її виступу стався дивний інцидент: на сцену вискочив відомий провокатор Віталій Седюк, обгорнутий прапором Австралії та продемонстрував аудиторії голого зада. Його хутко нейтралізувала охорона.

Седюк не втримався від  чергового "перфоменсу"

Ірмі (Ізраїль)
 Кашя Мош (Польща)
Naviband (Білорусь)
 Натан Трент (Австрія)
 Артсвік (Вірменія)
 "OG3NE" (Недерланди)
 "Sunstroke Project" (Молдова) - третє місце
 Джосі Папай (Угорщина)
 Франческо Габбані (Італія)
 Аня (Данія)
 Сальвадор Собрал (Португалія)
 Dihaj (Азербайджан)
 Жак Худек (Хорватія)
 Ісая (Австралія)
 Демі (Греція)
 Манель Наварро (Іспанія)
 JOWST (Норвегія)
 Люсі Джонс (Великобританія)
 Ховіг Сонг (Кипр)
 Ілінка і Алекс Флоріа (Румунія)
 Левіна (Німеччина)
Українці "O.Torvald" посіли 24-те місце
 Бланш (Бельгія)
 Робін Бенгтссон (Швеція)
 Крістіан Костов (Болгарія) виборов друге місце
 Альма (Франція)
 Сердючка з мамою давали сигнал про початок голосування
 Руслана у зухвалому міні. Це таки було magical!
 ONUKA запалила з оркестром НАОНІ

Фото Дмитра Амідова та з соцмереж


Коментарі
Евгений Ланевский
14.05.2017 02:22
Хохлы заняли третье место.... с конца. 😂Народ из 42 государств, дал Украине только 12 баллов и 21 балл дало профессиональное жюри.. Короче полная жопа...😂
Володимир Скачко
14.05.2017 02:07
Абсолютне фе Джамалі за те, що не пропустила з півфіналу Мірзояна. Його "Джеральдіна" сповідсотково була би серед хітів Е-бачення. Не завжди добрий гравець може бути тренером, а співачка Джамала не може бути суддею
Petro Parkhomenko
14.05.2017 02:06
модери таблоїда рано снуть. у вас тут коменти ольгінські фріки розводять, а ви й раденькі
Sergiy Daviskyba
14.05.2017 02:05
Композиція ОТорвалд була завідомо провальною для Євробачення. Формат не той та і пісенька теж так собі, якщо чесно. Взагалі. мутно все із цим нашим Євробаченням.
Петро Хованець
14.05.2017 01:58
Ще одне провальне Євробачення. Якщо чесно, Онука краще виглядала від О 'Торвалд. Переживемо)))))
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