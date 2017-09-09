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Син Луценка одружився. ФОТО
09.09.2017, 15:34
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Старший син генпрокурора Юрія Луценка Олександр розпрощався з холостяцьким життям.

Хлопець розписався 9-го вересня.

Спочатку про це повідомили джерела ТаблоID з оточення Луценка.

А пізніше Юрій Віталійович сам виклав фото молодят у своєму Facebook.

 "Любов творить чудеса. Тепер, крім двох синів, маю доню Настю", - написав Луценко у соцмережі

Як відомо, Олександр у 2014-му році провів півроку в АТО, чим його батько дуже пишається.

 Олександр послужив на фронті

Нагадаємо, у генпрокурора є ще один син - Віталій.

Фото з Facebook


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