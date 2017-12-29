Аваков похвалився італійською відпусткою

Схоже, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрічатиме Новий рік далеченько від України. Він гайнув у відпустку до Італії.

У своєму Facebook політик похвалився краєвидом і видав патетичний пост про сліпучу красу засніжених гір.

А 2-го січня Аваков святкуватиме свій день народження. Йому виповниться 54.

До слова, компанію в закордонному вояжі Арсенові Борисовичу, скоріше за все, складає його син Олександр. Адже днями суд повернув йому закордонний паспорт та дозволив зняти електронний браслет. Раніше Аваков-молодший заявляв про намір виїхати саме до Італії до 14-го січня 2018-го року.

Як відомо, восени НАБУ затримало сина Авакова за підозрою в розтраті держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Нагадаємо, нещодавно Арсена Авакова "вмалювали" в календар за мотивами "Гри престолів". Міністрові дістався образ Джейме Ланністера.

Фото з Facebook Авакова