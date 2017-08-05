Голий Путін, Шойгу і щука: ФОТО російського президента на рибалці підірвали мережу

Чергова порція фотографій російського президента Володимира Путіна з голим торсом підірвала не лише Рунет, а й з’явилася у низці світових ЗМІ.

Британське видання The Daily Mail та американський Time оприлюднили фотосет Путіна на відпочинку у Сибіру.

Як відомо, кілька днів тому російський лідер взяв коротку відпустку разом з міністром оборони Сергієм Шойгу та чкурнув до улюбленої Туви.

"Армия России" и Тува: Путин и Шойгу на рыбалке прорекламировали внутренний туризм и отечественного производителя pic.twitter.com/sRmBRfRRkK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 5, 2017

Когда выехал на рыбалку с друзьями pic.twitter.com/IKSQh3yiMo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 5, 2017

Там Путін порибалив під водою та підставив свій голий торс сонцю. Причому все це робилося на камеру.

Путін проміняв Медведєва на Шойгу

Як зауважило Daily Mail, своїм оголеним торсом, який він так полюбляє демонструвати, президент хоче показати, що він здоровий та сповнений сил. До речі, кажуть, що Путін шукає рецепт вічної молодості.

Крім того, на думку британського видання, цими фото Путін хоче привернути увагу росіян до туристичних місць батьківщини і показати, що відпочивати можна, не виїжджаючи закордон.

Голий Путін заполонив собою мережу

64-річний Путін полюбляє демонструвати оголене тіло. Мабуть, вважає себе красенем

Як розповів прес-секретар Дмитро Пєсков, Путін 2 години ганявся за щукою

Виліз таки

До речі, сюжет про риболовлю Путіна готували три доби. Про це написала журналістка Єлена Риковецька у своєму Facebook.

Як відомо, до Туви та інших місць Росії на риболовлю Путін їздить частенько. Кілька років тому він вихвалявся, що упіймав 21-кілограмову щуку.

У 2011-му Путін занурювався у Волгу разом із Медведєвим, а за рік до цього взагалі підстрелив кита.

Фото з Twitter, скріншот з The Daily Mail і Time, стоп-кадри з відео "НТВ" і телеканалу "Звезда"