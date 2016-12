Джордж Майкл помер у 53 роки

Британський співак Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя.

Про це у ніч з 25 на 26 грудня повідомив його друг і публіцист Ендрю Ріджлі у Twitter, пише "Mirror".

Виконавець помер у себе вдома в Оксфордширі. Поліція підтвердила факт смерті о 1.42 ночі. Але за даними публіциста, Майкл пішов з життя ще 25-го грудня о 23-й.

Причина раптової смерті співака наразі невідома.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6