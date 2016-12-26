Джордж Майкл помер у 53 роки

Британський співак Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя.

Про це у ніч з 25 на 26 грудня повідомив його друг і публіцист Ендрю Ріджлі у Twitter, пише "Mirror".

Виконавець помер у себе вдома в Оксфордширі. Поліція підтвердила факт смерті о 1.42 ночі. Але за даними публіциста, Майкл пішов з життя ще 25-го грудня о 23-й.

Причина раптової смерті співака наразі невідома.

Heartbroken at the loss of my beloved friend Yog. Me, his loved ones, his friends, the world of music, the world at large. 4ever loved. A xx https://t.co/OlGTm4D9O6 — Andrew Ridgeley (@ajridgeley) December 26, 2016

"Із великим сумом підтверджуємо, що наш коханий син, брат і друг Джордж мирно помер у себе вдома в період Різдва. Сім'я просить, щоб їхнє приватне життя поважали в цей важкий та емоційний час. На даному етапі коментарів більше не буде", - йдеться у заяві Ріджлі.

‘Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy...’ Фото опубликовано George Michael (@georgemofficial) Авг 20 2016 в 11:11 PDT

Нагадаємо, півтора роки тому казали, що Джордж Майкл лікувався від наркозалежності. Хоча його речник запевняв, що співак просто у відпустці.

А в 2011-му артист ледь не помер від пневмонії.

Майкл був володарем двох премій "Grammy" та одним із найбільш успішних і відомих британських виконавців.

Він також був автором і виконавцем одного з найвідоміших різдвяних хітів - "Last Christmas", який написав ще будучи учасником дуету "Wham!".

Фото з Instagram