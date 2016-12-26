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Джордж Майкл помер у 53 роки
26.12.2016, 07:17
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Британський співак Джордж Майкл раптово помер на 54-му році життя.

Про це у ніч з 25 на 26 грудня повідомив його друг і публіцист Ендрю Ріджлі у Twitter, пише "Mirror".

Виконавець помер у себе вдома в Оксфордширі. Поліція підтвердила факт смерті о 1.42 ночі. Але за даними публіциста, Майкл пішов з життя ще 25-го грудня о 23-й.

Причина раптової смерті співака наразі невідома.

"Із великим сумом підтверджуємо, що наш коханий син, брат і друг Джордж мирно помер у себе вдома в період Різдва. Сім'я просить, щоб їхнє приватне життя поважали в цей важкий та емоційний час. На даному етапі коментарів більше не буде", - йдеться у заяві Ріджлі.

‘Be good to yourself, because nobody else has the power to make you happy...’

Фото опубликовано George Michael (@georgemofficial) Авг 20 2016 в 11:11 PDT

Нагадаємо, півтора роки тому казали, що Джордж Майкл лікувався від наркозалежності. Хоча його речник запевняв, що співак просто у відпустці.

А в 2011-му артист ледь не помер від пневмонії.

Майкл був володарем двох премій "Grammy" та одним із найбільш успішних і відомих британських виконавців.

Він також був автором і виконавцем одного з найвідоміших різдвяних хітів - "Last Christmas", який написав ще будучи учасником дуету "Wham!".

Фото з Instagram


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