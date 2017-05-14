Аваков заявив, що "ідіотові" Седюку світить до 5 років позбавлення волі

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що провокатор Віталій Седюк, який оголив свого зада під час виступу Джамали на "Євробаченні" затриманий охороною конкурсу при участі поліції, оскільки чинив опір.

Наразі його затримано на 72 годин, а далі суд визначить покарання - від штрафу до 5 років позбавлення волі.

Про це Аваков написав у своєму Facebook.

Також міністр порадив Седюку утриматися від свого "хобі" на час перебування в ізоляторі тимчасового утримання та не демонструвати зад тамтешнім мешканцям.

Нагадаємо, під час виступу Джамали на гранд-фіналі конкурсу Віталій Седюк вискочив до неї на сцену, загорнутий у прапор Австралії, а тоді раптово влаштував сеанс ексгібіціонізму.

Як відомо, це не перший подібний захід, де "відзначився" українець. Свого часу Седюк отримав стусана від самого Бреда Пітта.

Фото з Facebook Авакова