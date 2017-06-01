У СБУ нагадали, що заборонили Міхалкову, Паніну, Задорнову і Ярмольнику в'їзд в Україну

Служба безпеки України нагадала, що заборонила в'їзди низці російських артистів, серед яких Надія Бабкіна, Леонід Ярмольник, Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Михайло Задорнов, Ірина Алфьорова, Олексій Панін, Леонід Ярмольник.

Про це повідомила громадська організація "Відсіч" на своїй сторінці в Facebook.

На запит активістів СБУ надіслало відповідь із переліком російських діячів культури яким заборонено з'являтися на території України.

Відповідь СБУ на запит активістів

"Перемога! Ми домоглися від СБУ заборони на в'їзд таким "зірковим" артистам-рашистам як Нікіта Міхалков, Станіслав Говорухін, Надєжда Бабкіна, Міхаіл Задорнов, Ірина Алфьорова, Алєксєй Панін, Леонід Ярмольник. Ба більше, згідно з нашими вимогами, СБУ звернулося до Мінкульту, який тепер має внести цих рашистів до Переліку осіб, які загрожують нацбезпеці", - йдеться у повідомленні "Відчісі".

"Чекаємо негайної реакції Міністерства культури України! Внесення цих негідників до "чорного списку" дозволить нарешті прибрати їхній "культурний" продукт з наших екранів", - додали в громадській організації.

Міхалкову, Говорухіну та іншим заборонено з'являтися в Україні

Активісти зазначили, що з поданих ними понад 600 заяв на російських артистів СБУ поки що розглянула більше 100. І в більшості випадків не виявила порушень з боку цих артистів.

"Зокрема, "чистими" виявилися такі вірні путінці як Алєксандр Панкратов-Чорний, Геннадій Хазанов, Лоліта Мілявська (хоча їй і заборонено в'їзд, але до "чорного списку" не внесено) та Фьодор Добронравов – останній не тільки підписав пропутінську заяву, не тільки на камеру заявив, що Крим – російський, а й відзначився побиттям українських активістів", - обурені у "Відсічі".

Нагадаємо, за останні кілька місяців буквально "зняли" з потягів й літаків таких російських артистів як Лоліту Мілявську, Олену Воробей, Олену Яковлєву і гурт Иванушки International.

Фото Facebook "Відсічі" та Instagram