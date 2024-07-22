Коктейлі, що освіжають: ТОП 6 літніх напоїв на основі коньяку 

Імідж-інформація
22 липня 2024
Спекотний літній вечір та освіжаючий коктейль – найвдаліше поєднання, щоб отримати максимум насолоди. 
Літо – саме час для експериментів з коктейльними смаками. Вони стають заміною звичайним напоям та точно принесуть неперевершений смак і насолоду. Багато коктейлів мають у своєму складі міцні напої, як-от ром, текілу, джин або віскі, однак AZNAURI пропонує приготувати коктейлі на основі улюбленого напою українців – коньяку. 
Зазвичай, коньяк вживають у "чистому вигляді", однак відомий в Україні бренд AZNAURI створив серію коньяків Flavored Collection, які стають ідеальною основою для міксування у коктейлях та відкривають новий погляд на споживання цього вишуканого напою.
Коньяки цієї серії дарують справжню насолоду від смаку, адже виготовлені з витриманих коньячних спиртів 5-ти років та доповнені смаками дикої вишні (Wild Cherry) та ароматного еспресо (Espresso), тому кожен споживач може обрати свій улюблений смак під настрій або подію. AZNAURI Wild Cherry та Espresso ідеально підійдуть для експериментів та створення безлічі варіантів коктейлів.

Підбірка коктейлів на основі коньяку AZNAURI Espresso

В AZNAURI Espresso поєднуються ноти дубової витримки з ароматом свіжообсмажених кавових зерен, шоколаду та горіхів. Яскравий кавовий смак має легку пікантну пряність і приємний післясмак з карамельними та шоколадно-вершковими відтінками.

Коктейль AZNAURI Midnight Stormy

Для коктейлю найкраще підійде келих Highball. Цей коктейль поєднує у собі легкість та пікантність, що робить його незабутнім завдяки поєднанню імбиру та лаймового фрешу.

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso
● 120 мл – імбирний ель
● 15 мл – лаймовий фреш
Почергово додати всі інгредієнти, перемішати, а потім ще кілька кубиків льоду – і все коктейль з незвичайним смаком готовий!

Коктейль AZNAURI Fresh & ginger

Коктейль з насичено пряним смаком та легкою ноткою свіжості. Цей коктейль стане ідеальним доповненням вечора в спекотний літній день. 

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso
● 20 мл – медовий сироп
● 15 мл – лимонний фреш
Для коктейлю найбільше пасує використання келиху Old Fashion. Тут важливо перемішати всі інгредієнти, аби було відчутно імбирну свіжість та енергійність напою.

Коктейль AZNAURI 5* Espresso Martini

Для коктейлю найбільше пасує використання коктейльного келиху Шале. Поєднання смаку у цьому напої є екстравагантним та сміливим, проте точно залишить приємні враження після дегустації. Цей коктейль для поціновувачів чогось насиченого та міцного.

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso
● 10 мл – цукровий сироп
● 30 мл – еспресо
Для приготування цього коктейлю необхідно використати шейкер. Готовий коктейль рекомендуємо прикрасити зернами кави або стружкою шоколаду.

Найкращі поєднання основі коньяку AZNAURI Wild Cherry

Аромату AZNAURI Wild Cherry притаманні ноти чорного шоколаду, солодкої стиглої вишні та делікатні ноти вишневої кісточки й мигдалю. Смак напою м’який, ніжний і витончений.

Коктейль AZNAURI 5* Espresso Martini

Такий ніжний та водночас елегантний коктейль не залишить нікого байдужим. Просекко та бузиновий сироп додають таємничості та розкривають напій з іншого боку. Для цього коктейлю стане в нагоді винний келих.

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry
● 10 мл – бузиновий сироп
● 5 мл – лимонний фреш
● 60 мл – Просекко
● 20 мл – содова
Тут важливо додавати всі інгредієнти поступово для того, аби зберегти смак та витонченість коктейлю. Після приготування напою прикрасьте м'ятою та насолоджуйтесь!

Коктейль AZNAURI Berry Fizz

Якщо хочеться освіжитись, але не можете обрати, який смак вам подобається найбільше, то цей напій точно для вас. Поєднання смаків солодких фруктів та вишуканий післясмак коньяку зробить цей коктейль незабутнім, а приготування в келиху Highball підкреслить його аромат. 

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry
● 20 мл – ожиновий лікер
● 15 мл – лимонний фреш
● 15 мл – цукровий сироп
● 1 крапля – піноутворювач
● 20 мл – содова
Усі інгредієнти перемішати між собою, а в кінці додати льоду, прикрасити вишнею та насолоджуватись напоєм.

Коктейль AZNAURI Berry Club

Для коктейлю найбільше пасує використання коктейльного келиху. Ще один рецепт, який точно вас вразить. Адже рецептура така, що поєднує в собі різні смаки, бо має кисло-солодкі нотки, і це чудово втамовує літню спрагу.

Інгредієнти: 

● 45 мл – коньяк AZNAURI Wild Cherry
● 15 мл – малиновий сироп 
● 15 мл – лимонний фреш
● 1 крапля – піноутворювач
Слід взяти коктейльний келих, або який вам до вподоби, змішати інгредієнти та в кінці прикрасити малиновою пудрою або ж свіжою ягідкою. Смакуйте коктейлем!
Коктейлі стануть прекрасним завершенням дня або ж приємним доповненням на вікенді з друзями. Обов’язково кожен знайде свого фаворита, адже смаки кожного коктейлю унікальні.
Також варто пам’ятати, що при виборі алкоголю зважати треба не лише на смакові вподобання, а й на якість алкоголю!
Більше про AZNAURI в Україні
Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery. Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. У всі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.
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