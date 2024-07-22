Коктейлі, що освіжають: ТОП 6 літніх напоїв на основі коньяку 

Спекотний літній вечір та освіжаючий коктейль – найвдаліше поєднання, щоб отримати максимум насолоди.

Літо – саме час для експериментів з коктейльними смаками. Вони стають заміною звичайним напоям та точно принесуть неперевершений смак і насолоду. Багато коктейлів мають у своєму складі міцні напої, як-от ром, текілу, джин або віскі, однак AZNAURI пропонує приготувати коктейлі на основі улюбленого напою українців – коньяку.

Зазвичай, коньяк вживають у "чистому вигляді", однак відомий в Україні бренд AZNAURI створив серію коньяків Flavored Collection, які стають ідеальною основою для міксування у коктейлях та відкривають новий погляд на споживання цього вишуканого напою.

Коньяки цієї серії дарують справжню насолоду від смаку, адже виготовлені з витриманих коньячних спиртів 5-ти років та доповнені смаками дикої вишні (Wild Cherry) та ароматного еспресо (Espresso), тому кожен споживач може обрати свій улюблений смак під настрій або подію. AZNAURI Wild Cherry та Espresso ідеально підійдуть для експериментів та створення безлічі варіантів коктейлів.

Підбірка коктейлів на основі коньяку AZNAURI Espresso

В AZNAURI Espresso поєднуються ноти дубової витримки з ароматом свіжообсмажених кавових зерен, шоколаду та горіхів. Яскравий кавовий смак має легку пікантну пряність і приємний післясмак з карамельними та шоколадно-вершковими відтінками.

Коктейль AZNAURI Midnight Stormy

Для коктейлю найкраще підійде келих Highball. Цей коктейль поєднує у собі легкість та пікантність, що робить його незабутнім завдяки поєднанню імбиру та лаймового фрешу.

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Інгредієнти:

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● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

● 120 мл – імбирний ель

● 15 мл – лаймовий фреш



Почергово додати всі інгредієнти, перемішати, а потім ще кілька кубиків льоду – і все коктейль з незвичайним смаком готовий!



Коктейль AZNAURI Fresh & ginger

Коктейль з насичено пряним смаком та легкою ноткою свіжості. Цей коктейль стане ідеальним доповненням вечора в спекотний літній день.

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Інгредієнти:

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● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

● 20 мл – медовий сироп

● 15 мл – лимонний фреш



Для коктейлю найбільше пасує використання келиху Old Fashion. Тут важливо перемішати всі інгредієнти, аби було відчутно імбирну свіжість та енергійність напою.



Коктейль AZNAURI 5* Espresso Martini

Для коктейлю найбільше пасує використання коктейльного келиху Шале. Поєднання смаку у цьому напої є екстравагантним та сміливим, проте точно залишить приємні враження після дегустації. Цей коктейль для поціновувачів чогось насиченого та міцного.

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Інгредієнти:

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● 45 мл – коньяк AZNAURI Espresso

● 10 мл – цукровий сироп

● 30 мл – еспресо



Для приготування цього коктейлю необхідно використати шейкер. Готовий коктейль рекомендуємо прикрасити зернами кави або стружкою шоколаду.

