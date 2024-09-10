Сангрія з фруктовим вином: ідеальний напій для продовження літа

Імідж-інформація
10 вересня 2024
Літні дні залишилися позаду, а жовте листя нагадує про осінь. Проте ви все ще можете насолоджуватися теплими літніми вечорами з винним коктейлем, що освіжає – сангрією! Розповідаємо, як правильно підібрати вино та приготувати сангрію на будь-який смак.
Фруктові смаки – тренди світової кулінарії
Історія сангрії розпочинається ще в Стародавньому Римі, коли вино змішували з водою, спеціями та фруктами для покращення смаку та безпеки напою. Сьогодні сангрія здобула популярність у всьому світі завдяки багатому фруктовому аромату та насиченому смаку, який можна адаптувати до будь-якого сезону. 
Фруктові тренди в кулінарії не зникають, тому сангрія стає ідеальним "полем" для експериментів. Класичний рецепт включає вино, воду та фрукти, але можливості варіацій безмежні: мінеральна вода, біле чи червоне вино, різні фрукти, ягоди, спеції.
Додати сангрії збалансованого й насиченого смаку допоможуть фруктові вина AZNAURI Fruit Collection, куди увійшли найулюбленіші смаки: ніжний персик, спокуслива полуниця, пристрасна чорна смородина та соковита вишня. Фруктові вина AZNAURI Fruit Collection чудово підходять для сангрії завдяки своїм яскравим фруктовим нотам, які роблять смак напою насиченим та глибшим.
А тепер спробуємо приготувати хіт сезону – фруктову сангрію з винами AZNAURI Fruit Collection.
Рецепти чотирьох ідеальних коктейлів "Сангрія"
Всі інгредієнти варто перемішати в графині, дати трохи настоятися для поєднання смаків, додати лід – і нумо насолоджуватися!
Сангрія від AZNAURI "Персикова свіжість"
Інгредієнти: 

● 0,75 л фруктового вина AZNAURI Peach біле
● 0,33 л газованої мінеральної води
● 1 лимон та 1 апельсин, нарізані тонкими скибочками
● 200 г персика, 1 зелене яблуко, скибочками
● Додати м’яту та  базилік за смаком
Завдяки вину AZNAURI Peach сангрія набуде смаку апельсинової цедри й персикового джему та ніжного фруктового аромату. Базилік чудово гармонізує з фруктами завдяки своєму солодкуватому й трохи пряному аромату. Ідеально підійде для легкої приємної розмови з подружками. Напій для тих, хто цінує м’якість. Він стане чудовим доповненням до легких закусок. 
Сангрія від AZNAURI "Полунична насолода"
Інгредієнти: 

● 0,75 л фруктового вина AZNAURI Strawberry (рожеве)
● 0,33 л газованої мінеральної води
● 1 лимон та 1 апельсин, нарізані тонкими скибочками
● 150 г полуниці, 50 г чорниці
● Листя м’яти
AZNAURI Strawberry занурить вас у світ рожевих жіночих мрій і додасть відчуття літнього саду з його ніжним ароматом полуниці. Смак вершків і марципанів зробить сангрію більш ніжною та приємною. Прикрасьте коктейль шматочками свіжої полуниці, скибочкою апельсина та листям м’яти. Цей варіант сангрії чудово підійде для солодких страв та десертів.
Сангрія AZNAURI "Смородиновий фреш"
Інгредієнти: 

● 0,75 л фруктового вина AZNAURI Black Currant (червоне)
● 0,33 л газованої мінеральної води
● 150 г свіжої чорної смородини
● 1 лимон та 1 апельсин, нарізані тонкими скибочками
● Прикрасити малиною і мʼятою
AZNAURI Black Currant – дійсно королівський напій, який підійде тим, хто віддає перевагу складним, багатим на смак коктейлям з легкою приємною терпкістю, глибоким червоним кольором та яскравими нотками чорної смородини. Використайте смородину або лимон для додання кислинки та рівноваги. Сангрія з таким вином пасуватиме різним сортам сиру, особливо м’яким і кремовим, таким як камамбер і брі.
Сангрія AZNAURI "Вишнева спокуса"
Інгредієнти: 

● 0,75 л фруктового вина AZNAURI Cherry (червоне)
● 0,33 л газованої мінеральної води
● 1 лимон та 1 апельсин, нарізані тонкими скибочками
● 200 г вишні (без кісточок) , 50 г ожини
● Додати мʼяту або базилік
Спокусливий вишневий аромат сангрії з нотами смаженого мигдалю та темного шоколаду дарує вишукане вино AZNAURI Cherry. Цей напій пробуджує пристрасть та відкриває серце для нових емоцій і почуттів. Додайте нарізану вишню або ягоди задля акцентної кислинки. Або ж м’яту чи листя базиліку, щоб додатково освіжити сангрію. Вишнева сангрія чудово поєднується з десертами, особливо з шоколадними тортами. А також підійде до твердих сирів, де солодкість вина контрастуватиме із солоністю сиру.
Кожна порція сангрії з фруктовим вином AZNAURI – це можливість зануритися в атмосферу нескінченного літа. Цей напій стане чудовим ритуалом та ідеальним способом підкреслити особливі моменти, зібравши навколо веселу та теплу компанію.
Більше про AZNAURI в Україні
Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року у трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery. Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. У всі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.
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