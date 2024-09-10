Сангрія з фруктовим вином: ідеальний напій для продовження літа

Фруктові смаки – тренди світової кулінарії

Історія сангрії розпочинається ще в Стародавньому Римі, коли вино змішували з водою, спеціями та фруктами для покращення смаку та безпеки напою. Сьогодні сангрія здобула популярність у всьому світі завдяки багатому фруктовому аромату та насиченому смаку, який можна адаптувати до будь-якого сезону.

Фруктові тренди в кулінарії не зникають, тому сангрія стає ідеальним "полем" для експериментів. Класичний рецепт включає вино, воду та фрукти, але можливості варіацій безмежні: мінеральна вода, біле чи червоне вино, різні фрукти, ягоди, спеції.

Додати сангрії збалансованого й насиченого смаку допоможуть фруктові вина AZNAURI Fruit Collection, куди увійшли найулюбленіші смаки: ніжний персик, спокуслива полуниця, пристрасна чорна смородина та соковита вишня. Фруктові вина AZNAURI Fruit Collection чудово підходять для сангрії завдяки своїм яскравим фруктовим нотам, які роблять смак напою насиченим та глибшим.

А тепер спробуємо приготувати хіт сезону – фруктову сангрію з винами AZNAURI Fruit Collection.

Рецепти чотирьох ідеальних коктейлів "Сангрія"