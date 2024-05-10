Три найкращі поєднання м’ясних стейків і коньяку. Долучайся до BBQ з AZNAURI

Ділимося трьома найсмачнішими стейками за версією AZNAURI.

3 місце. Стейк Стріплойн.

Дослівно – "strip-loin" (філе-смужка), із поперекової частини. Це дійсно особливе м’ясо з яскраво вираженим м’ясним смаком для поціновувачів. За ніжністю він може поступитися лише Філе Міньйон. ідеальний ступінь просмажування – medium rare. Влучним доповненням до цього стейку стане коньяк AZNAURI трьох років витримки. Коньяк має вишуканий аромат з легкими фруктовими та квітковими нотами та м’який смак з нотами дубової витримки, що підкреслить м’ясний смак стейка Стріплойн. Ця пара чудово підійде для компанії гурманів.

2 місце. Стейк Філе Міньйон.

З франц. filet mignon "ніжне філе" – традиційно вважається найціннішим і найніжнішим стейком з вершковим й оксамитовим смаком, також він є найбільш пісним. Ідеальний ступінь просмаження для цього стейку – medium. До такого стейка гарно смакуватиме коньяк AZNAURI п’ятирічної витримки. Смак цього коньяку динамічний і складний, він багатогранний і вишуканий, у ньому відчуваються нотки фруктів і квітів, що відтіняються східними спеціями та сандалом. Він ідеально підкреслить ніжність стейка Філе Міньйон та подарує насолоду п’ятирічної витримки. Цей дует буде доречний до особливої вечірки з друзями.

1 місце. Стейк Рібай (Rib Eye)

Це один з найпопулярніших витриманих стейків з високим рівнем мармуровості, та внаслідок цього він найбільш соковитий з насиченим смаком і приємним маслянисто-горіховим смаком.

Ідеальним ступенем просмаження для нього є medium rare або medium. Це характер і міць в одному стейку. Хоч раз у житті його повинен скуштувати кожен чоловік.