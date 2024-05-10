Три найкращі поєднання м’ясних стейків і коньяку. Долучайся до BBQ з AZNAURI

Імідж-інформація
10 травня 2024
Весна у розпалі. З приходом тепла так і хочеться провести теплий сонячний вікенд на природі або вдома на терасі, приготувати їжу на відкритому вогні, насолоджуючись приємним ароматом барбекю у колі близьких і друзів, водночас відволіктися від сучасного темпу життя. У цьому матеріалі бренд AZNAURI підібрав для вас ідеальні гастрономічні дуети для найвибагливіших гурманів і справжніх ЛЕВІВ – поєднання м’ясних стейків і коньяку – істинно чоловічих продуктів, де в обох випадках важлива витримка.
Для того, щоб аромат і смак соковитого стейка радував і приводив у захват чоловіків, виробники та м’ясні майстри вигадали безліч правил і способів витримки м’яса, яке перетворилося на мистецтво. Так само майстри коньячної справи бренду AZNAURI роками працюють над створенням ідеального купажу коньяку, щоб потім найсильніші ЛЕВИ цього світу мали змогу насолодитись бездоганною гастрономічною парою стейка та коньяку.
Стейки та коньяк: поєднання класики та вишуканості
Існує безліч видів стейків, і кожен із них має свої особливості, але класика залишається незмінною: мужній і брутальний Рібай, ніжний і м’який Філе Міньйон і вишуканий Стріплойн (ще одна назва Нью-Йорк).
Стейки піддаються витримці – це покращує смак і текстуру м’яса та дозволяє зробити природний смак насиченішим. Витримка може бути як сухою, так і вологою. Суха витримка зазвичай забезпечує яскравіший смак, тоді як волога витримка зберігає більше соковитості м’яса. Цей процес в середньому займає від 12 до 45 днів.
Щоб створити неперевершений коньяк, його витримують у дубових бочках не менше трьох років. В коньяках AZNAURI три роки – це мінімальний термін витримки коньяку, який, позначають цифрою 3 або абревіатурою VS, витримка від чотирьох років – 4 або VSOP, коньяки особливої витримки від п’яти років позначають цифрою 5 або абревіатурою VVSOP. Також є релізи авторської рецептури лімітованих версій коньяків.
Ділимося трьома найсмачнішими стейками за версією AZNAURI.
3 місце. Стейк Стріплойн.
Дослівно – "strip-loin" (філе-смужка), із поперекової частини. Це дійсно особливе м’ясо з яскраво вираженим м’ясним смаком для поціновувачів. За ніжністю він може поступитися лише Філе Міньйон. ідеальний ступінь просмажування – medium rare. Влучним доповненням до цього стейку стане коньяк AZNAURI трьох років витримки. Коньяк має вишуканий аромат з легкими фруктовими та квітковими нотами та м’який смак з нотами дубової витримки, що підкреслить м’ясний смак стейка Стріплойн. Ця пара чудово підійде для компанії гурманів.
2 місце. Стейк Філе Міньйон.
З франц. filet mignon "ніжне філе" – традиційно вважається найціннішим і найніжнішим стейком з вершковим й оксамитовим смаком, також він є найбільш пісним. Ідеальний ступінь просмаження для цього стейку – medium. До такого стейка гарно смакуватиме коньяк AZNAURI п’ятирічної витримки. Смак цього коньяку динамічний і складний, він багатогранний і вишуканий, у ньому відчуваються нотки фруктів і квітів, що відтіняються східними спеціями та сандалом. Він ідеально підкреслить ніжність стейка Філе Міньйон та подарує насолоду п’ятирічної витримки. Цей дует буде доречний до особливої вечірки з друзями.
1 місце. Стейк Рібай (Rib Eye)
Це один з найпопулярніших витриманих стейків з високим рівнем мармуровості, та внаслідок цього він найбільш соковитий з насиченим смаком і приємним маслянисто-горіховим смаком.
Ідеальним ступенем просмаження для нього є medium rare або medium. Це характер і міць в одному стейку. Хоч раз у житті його повинен скуштувати кожен чоловік. 
Незабутній смак стейка вдало підкреслить витриманий брутальний коньяк із дійсно левиним характером AZNAURI Black Barrel – коньяк із "чорної бочки". Адже він виготовлений за унікальною технологією витримки спиртів у дубових бочках з максимальним ступенем обвуглення. Тому і має таку назву – ЧОРНА БОЧКА (Black Barrel). Саме тому Black Barrel має дивовижний особливий смак і тонкий аромат із відчутними нотами карамелі, ірису та спецій, з делікатними димними та горіховими нотами. Бездоганне поєднання стейка Рібай і коньяку AZNAURI Black Barrel перетворять Ваше барбекю паті на справжню чоловічу вечірку з незабутньою гастрономічною подорожжю та перенесе вас у світ смакової насолоди.
Довідка:
Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року в трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery. Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. В усі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного ЛЕВА, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.
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