Стейки та коньяк: поєднання класики та вишуканості
Існує безліч видів стейків, і кожен із них має свої особливості, але класика залишається незмінною: мужній і брутальний Рібай, ніжний і м’який Філе Міньйон і вишуканий Стріплойн (ще одна назва Нью-Йорк).
Стейки піддаються витримці – це покращує смак і текстуру м’яса та дозволяє зробити природний смак насиченішим. Витримка може бути як сухою, так і вологою. Суха витримка зазвичай забезпечує яскравіший смак, тоді як волога витримка зберігає більше соковитості м’яса. Цей процес в середньому займає від 12 до 45 днів.
Щоб створити неперевершений коньяк, його витримують у дубових бочках не менше трьох років. В коньяках AZNAURI
три роки – це мінімальний термін витримки коньяку, який, позначають цифрою 3 або абревіатурою VS, витримка від чотирьох років – 4 або VSOP, коньяки особливої витримки від п’яти років позначають цифрою 5 або абревіатурою VVSOP. Також є релізи авторської рецептури лімітованих версій коньяків.