Та сама акція: NOVUS пропонує вино з різних країн світу з 40% знижкою

PROMOTED
05 червня 2024
Уже 15 років NOVUS розвиває винну культуру в Україні. За цей час трансформувалися як світові тренди, так і смаки українців. Незмінним залишилося одне – прагнення компанії популяризувати якісне та смачне вино, зробити його доступнішим та ближчим до покупця.
Для цього NOVUS імпортує відбірні напої з усього світу, слідкує за новинками, постійно оновлює асортимент і пропонує вигідні акційні пропозиції. Наймасштабнішою з них є Фестиваль вин. Цьогоріч він проходитиме з 30 травня до 12 червня. У межах головної акції літа придбати вино зі всього світу можна з шаленою знижкою у 40%. Пропозиція діє у всіх магазинах мережі, а з деталями можна ознайомитися на novus.ua.
А щоб допомогти вам зорієнтуватися у широкому каталозі вин, журналісти редакції поговорили з керівницею відділу напоїв NOVUS Анною Пінкевич про бренди, на які варто звернути увагу, їхню вартість та характеристики. Найважливіше – у матеріалі.
Анна Пінкевич - керівниця відділу групи товарів "Напої"
Вино як категорія тяжіння
Для NOVUS вино – це один із головних товарів. Всередині команди його називають категорією тяжіння. Це означає, що покупці йдуть у супермаркет цілеспрямовано, аби придбати улюблений напій. А щоб кожен міг натрапити на привабливу для себе пропозицію, команда мережі регулярно поповнює винні полиці світовими бестселерами та трендовими новинками. Тож асортимент тут не поступається спеціалізованим магазинам.
Вина власного імпорту NOVUS, представлені на заході Be Wine
Зараз в NOVUS представлено понад 1 600 одиниць тихих та ігристих вин, вермутів, хересів, портвейнів та винних коктейлів з усього світу. І з кожним роком асортимент розширюється. Так, лише упродовж 2024 року винні полиці мережі поповнилися 360 новими позиціями.
"Україна відкрита до імпортного вина. Ми не прив’язані до локальних брендів, тому наш асортимент – дуже широкий. У нас можна побачити таку різноманітність етикеток та регіонів, яких, мабуть, немає в жодній іншій країні Європи. Водночас ми схожі з британцями чи скандинавами, які теж не мають власної винної культури, але є відкритими до експериментів", – пояснює Анна Пінкевич. 
Як змінювалася культура споживання вина в Україні
Водночас зі збільшенням кількості якісного та цікавого вина змінюється і культура його споживання. Сьогодні все більше українців розуміють, що цей напій – не лише про алкоголь, але й про емоції, легкість та смак. Це частина відпочинку з друзями, доповнення до ділових зустрічей чи літніх пікніків. Однак так було не завжди.
Ще років 10-15 тому асортимент вин був доволі обмеженим, а українці обирали між солодкими та напівсолодкими винами з Грузії чи Молдови. Згодом у тренди увірвалися Fragolino та Lambrusco.
"Цією любов’ю до солодких та напівсолодких вин ми дуже відрізнялися від інших світових ринків. Однак зараз це вже рудимент. Винятки – такі вина як грузинська «Алазанська долина». У нас досі залишаються олдскульні поціновувачі вина. Тому ми покриваємо і цю нішу", – ділиться спостереженнями керівниця відділу напоїв NOVUS.
Усе змінилося впродовж останніх років. За цей час багато українців почали занурюватися в культуру споживання вина, цікавитися країнами, які славляться своїми виноградниками, вивчати візитівки регіонів та переходити до спокійних та сухих вин.
"Сьогодні ми вже знаємо, що таке к'янті (червоне італійське вино, що виробляється в Тоскані, – ред.), що таке Шаблі (зона регіону Бургундії, яка виробляє однойменне біле сухе вино, – ред.). Українці вже розуміються в таких нюансах", – каже Анна Пінкевич.
Така усвідомленість зумовлена зокрема й тим, що імпортери вина ведуть активний діалог із покупцями. І у кожного з них свій спосіб комунікації.
Не словом, а ділом: як NOVUS популяризує культуру споживання вина в Україні
NOVUS не просто імпортує вино, але й докладає максимум зусиль, аби познайомити українців з новинками. У фізичних магазинах є стійки та стопери з надписом "NOVUS рекомендує", а в соціальних мережах представлена інформація про ексклюзивні позиції. Тому, щоб почати розбиратися в смачному вині, достатньо слідкувати за навігацією бренду.
На постійній основі кожні 2 тижні NOVUS оновлює акційний асортимент. У цей час можна зловити цікаві вина зі знижкою від 20-35%. Ще одним заохоченням є спецпропозиція: 3 пляшки вина зі знижкою 20%. Якщо покупець бере 6 пляшок вина – отримує в подарунок сумку для вина.
Та головний вклад у розвиток культури споживання тихих та ігристих – це Фестиваль вин. Двічі на рік NOVUS проводить масштабну акцію, в межах якої дарує покупцям знижку 40% на всі вина власного імпорту. Її мета – познайомити українців з новинками та розширити їхній споживацький досвід. І, як показує практика, щороку кількість охочих зануритися у вину культуру зростає.
"Ми проводимо цей фестиваль уже 5 років та наразі залишаємося єдиним ритейлом, що пропонує такі знижки на велику кількість асортименту. Поки що цю ідею ніхто не повторив", – зазначає керівниця відділу напоїв.
Вона додає, що на відміну від спеціалізованих магазинів вина, у NOVUS немає людини, яка щодня розповідає про асортимент. Тому мережа комунікує інакше, заохочуючи людей самостійно обрати та куштувати якомога більше видів вина. Тож ті, хто любить біле, можуть також відкрити для себе рожеве та червоне. І навпаки. Саме так народжуються справжні поціновувачі вина, які обирають кожну пляшку усвідомлено та споживають лише те, що приносить їм максимум позитивних емоцій.
Вино власного імпорту NOVUS
Не менш важливою у популяризації винної культури є участь у масштабних винних подіях, які об’єднують локальних та міжнародних виробників вина, імпортерів та поціновувачів винної культури. І саме цьогоріч NOVUS долучився до фестивалю Be Wine, результат якого перевершив усі очікування. Гості заходу ціленаправлено йшли до бренд-зони NOVUS, дегустували відбірні напої та купували їх, щоб поповнити свою домашню колекцію.
Головні винні тренди, на які варто звернути увагу
Перший та головний тренд у споживанні вина – це "легкі напої". Серед них великий попит зберігається на білі вина, які, до слова, є ідеальним варіантом на літній сезон. Із сортів можна виділити новозеландський Sauvignon Blanc та Pinot Grigio. Серед топів NOVUS – Maybach. Попри свою доступність, вина цього бренду відрізняються високою якістю та максимальною легкістю.
До "легких" також належать рожеві вина. Українці полюбляють квіткові смаки, а також напої зі смаком полуниці. Зазвичай, це вина родом з Франції. Тим, хто хоче чогось особливого, слід звернути увагу на новинку – італійські вина Varvaglione.
"Ми привезли один із найбільш рідкісних сортів у світі. Це автохтонний сорт з Апулії – Susumaniello. Це зараз тренд, а у нас представлені 2 види вина – рожеве та червоне. Прогнозуємо, що у найближчі роки це вино буде скрізь", – розповідає представниця NOVUS. 
вина власного імпорту NOVUS
Окрім цього, зростає цікавість до продукції з Португалії. Тут виготовляють молоді зелені вина, які ще називають "хрусткими". Це напої з характером, які під час дегустацій розкриваються наче цукерки. У них є легка шипучість, саме вона робить ці вина ідеальним варіантом на літній сезон. 
Третім трендом є винні коктейлі, тобто вино з додатковими компонентами: вино з персиковим соком – Bellini, ігристе з апельсиновим соком – Mimosa, вино та бузина – Hugo.
"У нас представлений широкий асортимент готових винних коктейлів. Усі вони мають невисокий вміст алкоголю, приблизно 7,5 градуса. Такі напої – це про безтурботне проведення часу з друзями, коли за вікном – спека. Додаємо кубик льоду і насолоджуємося", – розповідає Анна Пінкевич.
Для тих, хто хоче спробувати такий мікс, у NOVUS радять звернути увагу на німецьку лінійку Kafer.  
Виділити варто і безалкогольні вина, які вже кілька сезонів поспіль набирають шалену популярність у всьому світі. Технологія їхнього виготовлення достатньо складна та затратна, тому не кожна країна та не кожен завод виробника мають можливість виготовляти таку продукцію. Зараз цю нішу зайняли бренди з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини та США. Водночас NOVUS активно імпортує найкращі зразки.
На безалкологізацію відбираються високоякісні вина з широким спектром ароматів. У такий спосіб після вивітрювання алкоголю у напій вдається повернути початковий смак. Тому такі вина на 10-15% дорожчі за алкогольні аналоги.
Тим часом серйозні, медитативні та супердорогі напої відходять на другий план. Їх купують переважно up-level знавці. Інколи їх обирають під особливі події чи на подарунок. Утім, NOVUS має широку категорію і цих напоїв. Серед них:
  • вічна класика Pommery – це один із двох найбільших виноробних домів, які виготовляють шампанські вина. До того ж саме цьому бренду належить ідея ігристого Брют.
  • Вина, зроблені допромисловим методом Pet Nat. Ці напої мають знижений рівень алкоголю. Відрізняються легкою шипучістю та наявністю осаду.
  • Еталонне червоне вино Faustino з Іспанії зі збалансованим ароматом солодких фруктів.
Чи завжди якісне вино – це дорого
Насправді на ціноутворення вина впливає безліч факторів: починаючи від виробника і закінчуючи країною, де його виготовляють. Так, у Франції, яка надає перевагу своїм винам, ігристе може коштувати 2-3 євро, а Просекко – 15. Аналогічна ситуація в інших виноробних країнах. Тому Україна максимально чесно відображає реальні ціни, встановлені виробниками.
Цікаво, що регіон та сорт винограду при встановленні прайсу не завжди визначальні. Натомість суттєвий вплив мають кількість засаджених гектарів, спосіб виготовлення вина, у який спосіб збирали виноград, в яку пляшку (темну чи світлу) розливають готовий напій та хто створює дизайн для етикетки. Тому думка, що чим вино дорожче, тим воно краще – хибна.
Якщо не ціна, то що: позначки на етикетці, які допоможуть відрізнити ексклюзивне вино
Усе ж, обираючи вино, краще звертати увагу не на цінник, а на етикетку.  Це ніби паспорт у людини. І чим більше інформації тут зазначено, тим більше вино може розказати про себе. 
"У кожній країні, особливо в Італії, Іспанії, Франції, діє класифікація вин. Важливим аспектом також є контроль справжності походження – DOC, DO і AOC відповідно. І до цього є певні вимоги. Якщо пише «столове» вино, але водночас не вказаний регіон чи сорт, то це означає, що перед вами вино на кожен день. Такий напій не претендує на якусь ексклюзивність. Проте це ні в якому разі не говорить, що це вино не є якісним", – підкреслює Анна Пінкевич. 
Звертати увагу можна на додаткові акцизні марки, які свідчать, що виробництво вина чітко контролюється, а сорти винограду – з певного регіону. Під ще пильнішим наглядом перебувають напої з маркуванням "біо" чи "органік". Тож чим більше інформації на етикетці, тим більше можна зрозуміти, що це за вино, звідки воно, які етапи виробництва пройшло та чому воно стільки коштує.
Responsible drinking: як правильно споживати та зберігати вино 
Вино – це не про вживання алкоголю, це важлива частина життя, що дарує позитивні емоції. І щоб так було завжди, достатньо дотримуватися кількох простих порад. 
Перед тим, як вживати вино, слід поїсти. Якщо ж пити на голодний шлунок, підвищена кислотність напою може спровокувати печію. Погасити її може звичайний хліб із маслом. 
"Недарма в Італії  та Іспанії є три базові продукти: хліб, оливкова олія та вино. Це завжди безпрограшна комбінація", – ділиться спостереженнями Анна Пінкевич.
Вино потрібно чергувати з водою. На кожен бокал тихого чи ігристого – одна склянка води.Також не варто нехтувати їжею в процесі вживання вина. По-перше, воно чудово доповнить смак продуктів. По-друге, такий підхід допоможе почувати себе краще. Водночас експерти закликають не зациклюватися на класичному фудперінгу:
"Найчастіше рекомендують вживати біле вино з рибою, м’якими сирами, червоне – з м’ясом, твердими сирами, рожеве є більш універсальним – його поєднують із салатами, фруктами. Але, знову ж таки, це – рамки. Не потрібно себе заганяти в них", – додає представниця NOVUS.
Якщо ж дегустація завершилася, а вино залишилося, найперше потрібно закрити пляшку та захистити напій від кисню. Саме він є головним "ворогом" як тихого, так і ігристого. Для цього достатньо використати спеціальні корки.
Після першого відкриття білі вина зберігають 1-2 дні, червоні – 2-3 дні. Однак всі вина виготовлені для того, щоб насолодитися ними відразу, тому краще розрахувати приблизну кількість випитого та придбати менший об’єм.
Дорогі вина зберігаються інакше. Для цього існує коравін, через який можна налити напій, не відкорковуючи пляшку. Але це дорого, тому в домашніх умовах його практично не використовують. Хіба що йдеться про 1% колекціонерів, які п'ють великі вина.
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