Та сама акція: NOVUS пропонує вино з різних країн світу з 40% знижкою

Головні винні тренди, на які варто звернути увагу

Перший та головний тренд у споживанні вина – це "легкі напої". Серед них великий попит зберігається на білі вина, які, до слова, є ідеальним варіантом на літній сезон. Із сортів можна виділити новозеландський Sauvignon Blanc та Pinot Grigio. Серед топів NOVUS – Maybach. Попри свою доступність, вина цього бренду відрізняються високою якістю та максимальною легкістю.

До "легких" також належать рожеві вина. Українці полюбляють квіткові смаки, а також напої зі смаком полуниці. Зазвичай, це вина родом з Франції. Тим, хто хоче чогось особливого, слід звернути увагу на новинку – італійські вина Varvaglione.

"Ми привезли один із найбільш рідкісних сортів у світі. Це автохтонний сорт з Апулії – Susumaniello. Це зараз тренд, а у нас представлені 2 види вина – рожеве та червоне. Прогнозуємо, що у найближчі роки це вино буде скрізь", – розповідає представниця NOVUS.

вина власного імпорту NOVUS

Окрім цього, зростає цікавість до продукції з Португалії. Тут виготовляють молоді зелені вина, які ще називають "хрусткими". Це напої з характером, які під час дегустацій розкриваються наче цукерки. У них є легка шипучість, саме вона робить ці вина ідеальним варіантом на літній сезон.

Третім трендом є винні коктейлі, тобто вино з додатковими компонентами: вино з персиковим соком – Bellini, ігристе з апельсиновим соком – Mimosa, вино та бузина – Hugo.

"У нас представлений широкий асортимент готових винних коктейлів. Усі вони мають невисокий вміст алкоголю, приблизно 7,5 градуса. Такі напої – це про безтурботне проведення часу з друзями, коли за вікном – спека. Додаємо кубик льоду і насолоджуємося", – розповідає Анна Пінкевич.

Для тих, хто хоче спробувати такий мікс, у NOVUS радять звернути увагу на німецьку лінійку Kafer.

Виділити варто і безалкогольні вина, які вже кілька сезонів поспіль набирають шалену популярність у всьому світі. Технологія їхнього виготовлення достатньо складна та затратна, тому не кожна країна та не кожен завод виробника мають можливість виготовляти таку продукцію. Зараз цю нішу зайняли бренди з Франції, Іспанії, Італії, Німеччини та США. Водночас NOVUS активно імпортує найкращі зразки.

На безалкологізацію відбираються високоякісні вина з широким спектром ароматів. У такий спосіб після вивітрювання алкоголю у напій вдається повернути початковий смак. Тому такі вина на 10-15% дорожчі за алкогольні аналоги.

Тим часом серйозні, медитативні та супердорогі напої відходять на другий план. Їх купують переважно up-level знавці. Інколи їх обирають під особливі події чи на подарунок. Утім, NOVUS має широку категорію і цих напоїв. Серед них: