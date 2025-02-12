Як зробити ранок романтичним з AZNAURI Espresso та здивувати другу половинку 

Імідж-інформація
12 лютого 2025
У День святого Валентина кожен хоче зробити особливий сюрприз для своєї половинки, щоб подарувати незабутні миті тепла та любові. Кохана людина точно оцінить не просто подарунок, а увагу й турботу, яку їй подарує партнер. Цінніше за презент може бути емоція, яка залишиться у пам’яті надовго. Щоб зробити 14 лютого ще більш особливим, варто звернути увагу на одну з найромантичніших традицій, яка збереглася донині, – приносити каву в ліжко.
Історія традиції кави в ліжко
Традиція приносити каву в ліжко виникла у європейських монарших дворах XVII століття, коли кава стала важливою частиною етикету серед аристократії і знаком уваги та пошани. А традиція кави в ліжко як романтичний жест закріпилася у XIX столітті, коли у багатьох сім'ях узвичаїлися ранкові подарунки або сюрпризи від близьких. Ранковий ритуал із чашкою кави допомагає налаштуватися на позитивний день, створюючи атмосферу затишку і близькості. Ця традиція живе досі та навіть на День святого Валентина є одним із найромантичніших моментів розпочати день.
AZNAURI Espresso:
нотка пристрасті та елегантності
Така, здавалося б, проста річ, як принести каву в ліжко, точно змусить вашу половинку засяяти. Якщо хочете надати моменту вишуканості, зверніть увагу на гармонійне поєднання смаків. AZNAURI Espresso доповнює композицію, розкриваючи глибокий букет ароматів, що надає моменту естетик. Оберіть витончені чашки для еспресо, які підкреслять елегантність напою. Додайте смачний десерт, круасани або чизкейк, що чудово поєднуються з його інтенсивним смаком.
А щоб додати магію у цей ранок, приділіть увагу деталям: доповніть сюрприз ароматичними свічками, пелюстками квітів, що розсипані на ліжку, або валентинкою з теплими словами для вашої половинки. Гармонійне поєднання ароматів, улюблених напоїв і смаків створить атмосферу турботи та гарного настрою на весь день.
Присмак пристрасті: AZNAURI Espresso у вашому коктейлі
День святого Валентина – це нагода для спільних вражень. Вечір можна присвятити гастрономічним експериментам, поєднуючи AZNAURI Espresso з вишуканими стравами або десертами. Спільне приготування особливих страв створює атмосферу довіри та тепла, даруючи приємні спогади.
Для тих, хто цінує гармонію ароматів, можна приготувати відомий класичний коктейль Espresso Martini. Змішайте:
AZNAURI Espresso (50 мл)
кавовий лікер (15 мл)
цукровий сироп (15 мл)
свіжозварене еспресо (15 мл)
Всі інгредієнти налийте у шейкер, додайте лід і добре збийте. Налийте у витончений келих типу шале та прикрасьте кавовими зернами. Цей коктейль здивує вашу половинку та подарує відчуття насолоди. Ідеальним доповненням до нього будуть витримані сири та хамон.
Якщо кохана людина любить цитрусові нотки, варіантом може бути коктейль Espresso Sour. Поєднайте:

AZNAURI Espresso (50 мл)
цукровий сироп (15 мл)
лимонний сік (30 мл)
білок яйця
Збийте ці інгредієнти у шейкері без льоду для отримання ніжної піни, потім додайте лід і повторно збийте. Налийте у келих типу олдфешн і прикрасьте кавовими зернами. Цей коктейль із балансом кислинки, солодкості й насиченого смаку AZNAURI Espresso стане чудовим доповненням до романтичного вечора та гарно поєднається з основною стравою з птиці або риби.
День святого Валентина – це не лише про подарунки, а й про миті, що залишаються у серці. Ваша турбота та увага до деталей зроблять цей день незабутнім. Насичений смак AZNAURI Espresso у поєднанні з вишуканими десертами або коктейлями може доповнити атмосферу. Увага до деталей та спільні традиції роблять цей день особливим і залишають приємні спогади. Романтика ховається у дрібницях – і саме в них криється справжня магія та любов.
Більше про AZNAURI в Україні
Бренд AZNAURI представлений в Україні з 2015 року в трьох алкогольних категоріях: коньяк, тихі та ігристі вина. Його виготовляють на інноваційному заводі Akkerman Distillery. Нині AZNAURI є одним з найпопулярніших алкогольних брендів в Україні. У категорії коньяків він має широкий асортимент як класичних смаків, так і особливих колекцій, зокрема Special Edition і Flavored Collection. У всі продукти AZNAURI інтегрують головний символ бренду – величного лева, який уособлює силу, витримку, велич і благородство.
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