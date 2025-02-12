Як зробити ранок романтичним з AZNAURI Espresso та здивувати другу половинку 

Імідж-інформація 12 лютого 2025

У День святого Валентина кожен хоче зробити особливий сюрприз для своєї половинки, щоб подарувати незабутні миті тепла та любові. Кохана людина точно оцінить не просто подарунок, а увагу й турботу, яку їй подарує партнер. Цінніше за презент може бути емоція, яка залишиться у пам’яті надовго. Щоб зробити 14 лютого ще більш особливим, варто звернути увагу на одну з найромантичніших традицій, яка збереглася донині, – приносити каву в ліжко.

Історія традиції кави в ліжко

Традиція приносити каву в ліжко виникла у європейських монарших дворах XVII століття, коли кава стала важливою частиною етикету серед аристократії і знаком уваги та пошани. А традиція кави в ліжко як романтичний жест закріпилася у XIX столітті, коли у багатьох сім'ях узвичаїлися ранкові подарунки або сюрпризи від близьких. Ранковий ритуал із чашкою кави допомагає налаштуватися на позитивний день, створюючи атмосферу затишку і близькості. Ця традиція живе досі та навіть на День святого Валентина є одним із найромантичніших моментів розпочати день.