Зима зі смаком глінтвейну: як приготувати смачний фруктовий напій та продовжити святковий настрій

Імідж-інформація
07 січня 2025
Ніщо так не зігріває в холодний зимовий вечір, як келих ароматного глінтвейну. Цей напій здавна вважається символом затишку та свята. Його історія сягає  часів, коли вино змішували зі спеціями для покращення смаку та збереження. Згодом підігріте вино стало популярним, особливо у країнах із холодним кліматом.
Сьогодні глінтвейн є невід'ємною частиною зимових святкувань Різдва та Нового року у багатьох країнах та став символом дивовижного святкового настрою. Але світ не стоїть на місці, і класичні рецепти зазнають змін. Сучасні гурмани дедалі частіше експериментують зі смаками, поєднуючи традиційні рецепти з несподіваними інгредієнтами.
Бренд AZNAURI пропонує унікальні напої з фруктовими смаками, які перевернуть ваше уявлення про цей зимовий напій. Яскраві нотки персика, полуниці, чорної смородини та вишні додадуть вашому глінтвейну свіжості та глибини.
Напої AZNAURI з серії Fruit Collection стануть відкриттям для любителів глінтвейну. Ця унікальна колекція — результат плідної співпраці виноробів у пошуку нових смакових комбінацій. Кожен напій поєднує в собі відбірний виноград європейських сортів та натуральні фруктові екстракти.
Як продовжити магію свят і створити атмосферу справжнього затишку? Ось декілька натхненних ідей.
Ідея перша: вечір разом із родиною
Зберіть сімʼю, приготуйте разом смачний яблучний штрудель та насолоджуйтесь теплими розмовами. Чудово доповнить атмосферу персиковий глінтвейн з AZNAURI Peach. Коли ви робите щось разом, це обʼєднує та зближує. 
Основні кроки приготування глінтвейну завжди однакові: налийте вино в ємність, додайте фрукти та спеції. Прогрівайте суміш на середньому вогні, постійно помішуючи, але не доводячи до кипіння. Після цього додайте  мед за смаком, перемішайте й зніміть з вогню. Дайте настоятися 5-10 хвилин і куштуйте гарячим. 
Створіть незабутній теплий вечір з глінтвейном  «Персиковий настрій» з білого AZNAURI Peach
Інгредієнти: 

● 1 пляшка білого AZNAURI Peach
● 1 апельсин, нарізаний кружальцями
● 1 яблуко, нарізане дольками
● ½ лимона, нарізаного кружальцями
● 2 палички кориці
● 4-5 шт. гвоздики
AZNAURI Peach додасть до смаку глінтвейну приємну кислинку  та тонкий  аромат  стиглого персика з нотками персикового джему. Завдяки поєднанню фруктового аромату та апельсинової цедри глінтвейн створить незабутню атмосферу новорічних свят! 
Ідея друга: Дівич-вечір у відтінках рожевого
Запросіть подруг та визначте дрес-код (наприклад, відтінки рожевого). За розваги відповідатимуть настільні ігри, а за смаколики — кремовий чизкейк та глінтвейн з рожевого AZNAURI Strawberry. Додайте трішки музики, зробіть танцювальний батл, а наприкінці вечора влаштуйте фотосесію, яку запамʼятаєте надовго!
Рецепт глінтвейна з рожевого AZNAURI Strawberry «Полунична мрія»
Інгредієнти: 

● 1 пляшка рожевого AZNAURI Strawberry
● 1 груша, нарізана слайсами
● 1 апельсин, нарізаний кружальцями
● 2 палички кориці
● 4-5 шт. гвоздики
● 1 зірочка бадьяна
AZNAURI Strawberry доповнить глінтвейн ароматом свіжої  полуниці та додасть вершкову ніжність та вишуканість смаку. Сервірування у рожевому кольорі (рожеві келихи чи посуд  з рожевими серветками) додасть атмосфері ніжності, легкості та дівочості.
Ідея третя: караоке-вечір у колі друзів
Якщо святкові застілля трохи втомили, спробуйте зробити святкування простішим і веселішим. Організуйте незабутній вечір караоке!
Підготуйте легкі закуски: сирна тарілка з кількох видів сирів, м’ясні делікатеси та свіжі фрукти. Також не забудьте про глінтвейн зі смаком смородини на основі AZNAURI Black Currant — ароматний і зігріваючий.
Підберіть святковий плейліст із новорічними хітами, які можна співати разом. Запросіть друзів і ви отримаєте ідеальне завершення року — з музикою, сміхом і спільними емоціями.
Глінтвейн «Зіркова смородина» з червоного AZNAURI Black Currant
Інгредієнти: 

● 1 пляшка червоного AZNAURI Black Currant
● 1 апельсин, нарізаний кружальцями
● ½ лимона, нарізаного кружальцями
● 2 палички кориці
● 5 шт. гвоздики
● 1 ст. л. меду
● 1 ч. л. імбиру (за бажанням)
Глінтвейн з AZNAURI Black Currant має елегантний аромат чорної смородини, кориці та солодкий фруктовий смак з приємною терпкістю і створює атмосферу магії та святковості.
Ідея четверта: романтичний вечір на двох
Приготуйте страви, які ви не готуєте щодня — нехай це буде щось справді особливе. Приготуйте глінтвейн з ароматного AZNAURI Cherry, який додасть вечору затишку й спокуси. Увімкніть ваш улюблений новорічний фільм. Запаліть свічки, закутайтесь у теплий плед і насолоджуйтеся моментом разом.
Такий вечір допоможе зупинитися у метушні свят і присвятити час лише одне одному, даруючи тепло, близькість і справжню магію новорічних митей.
Рецепт глінтвейну «Вишнева спокуса» з червоного AZNAURI Cherry
Інгредієнти: 

● 1 пляшка червоного AZNAURI Cherry
● 1 апельсин, нарізаний кружальцями
● ½ лимона, нарізаного кружальцями
● 3 палички кориці
● 6 шт. гвоздики
● 1 ст. л. меду
● 1 ч. л. імбиру (за бажанням)
AZNAURI Cherry має насичений вишневий смак з нотками темного шоколаду та мигдалю з приємною терпкістю, що зробить ваш глінтвейн яскравим та особливим. А сервірування столу зі свічками та новорічними аксесуарами додасть романтизму.
AZNAURI Fruit Collection — це ідеальне поєднання смаку, фруктового аромату та естетики. Вони не тільки стануть чудовим доповненням до вашого святкового столу, але й будуть оригінальним подарунком. З напоями AZNAURI Fruit Collection кожен може відчути себе справжнім творцем і створювати свої унікальні рецепти глінтвейну. Експериментуйте зі спеціями, фруктами та іншими інгредієнтами, щоб знайти свій ідеальний смак.
Більше про AZNAURI в Україні
AZNAURI — провідний український бренд, який спеціалізується на виробництві вино-коньячної продукції, представленої у трьох категоріях: коньяки, вина та ігристі. Бренд коньяку AZNAURI цьогоріч здобув почесне звання «Коньяк року — 2024» на наймасштабнішій національній бізнес-премії України «Вибір року». Це досягнення — доказ незмінної відданості своїй справі, високої якості та майстерності, яка підкорює серця справжніх поціновувачів.
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