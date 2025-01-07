Зима зі смаком глінтвейну: як приготувати смачний фруктовий напій та продовжити святковий настрій

Ідея четверта: романтичний вечір на двох
Приготуйте страви, які ви не готуєте щодня — нехай це буде щось справді особливе. Приготуйте глінтвейн з ароматного AZNAURI Cherry, який додасть вечору затишку й спокуси. Увімкніть ваш улюблений новорічний фільм. Запаліть свічки, закутайтесь у теплий плед і насолоджуйтеся моментом разом.
Такий вечір допоможе зупинитися у метушні свят і присвятити час лише одне одному, даруючи тепло, близькість і справжню магію новорічних митей.
Рецепт глінтвейну «Вишнева спокуса» з червоного AZNAURI Cherry
Інгредієнти:
● 1 пляшка червоного AZNAURI Cherry
● 1 апельсин, нарізаний кружальцями
● ½ лимона, нарізаного кружальцями
● 3 палички кориці
● 6 шт. гвоздики
● 1 ст. л. меду
● 1 ч. л. імбиру (за бажанням)
AZNAURI Cherry має насичений вишневий смак з нотками темного шоколаду та мигдалю з приємною терпкістю, що зробить ваш глінтвейн яскравим та особливим. А сервірування столу зі свічками та новорічними аксесуарами додасть романтизму.
AZNAURI Fruit Collection — це ідеальне поєднання смаку, фруктового аромату та естетики. Вони не тільки стануть чудовим доповненням до вашого святкового столу, але й будуть оригінальним подарунком. З напоями AZNAURI Fruit Collection кожен може відчути себе справжнім творцем і створювати свої унікальні рецепти глінтвейну. Експериментуйте зі спеціями, фруктами та іншими інгредієнтами, щоб знайти свій ідеальний смак.