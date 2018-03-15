Группа KADNAY: Мы против шаблонов в музыке, мы – экспериментаторы-авантюристы

С Димой Каднаем и Филом Коляденко мы встретились в репетиционном зале балета Freedom.

Именно там ребята провели две недели, репетируя 15 секунд главной "фишки" своего номера для Национального отбора на "Евровидение" - танца body percussion.

И хотя KADNAY не завоевали право поехать на конкурс в Лиссабон, юбка Димы и энергичное выступление всей группы произвели впечатление, как на судей отбора, так и на телезрителей.

Первым на интервью пришел Филипп. Пользуясь случаем, мы попросили прокомментировать слухи о его романе с TAYANNA, о котором накануне написали некоторые СМИ. В ответ Фил всё отрицал и загадочно улыбался.

Позже в беседе о личной жизни мы спросили и Диму. Артист категорически отказался говорить на эту тему и объяснил почему.

Зато KADNAY охотно рассказали ТаблоID, почему не любят шаблонов в творчестве, о своем провальном туре и о том, как их первый альбом опередил время.

– Ребята, как вам живется после 3-го места в финале Национального отбора на "Евровидение"? Что-то изменилось кардинально? Предложений больше стало?

Дима: Да, предложений много поступает. Это очень приятно. Внимание усилилось, к нам и нашей музыке. Меня даже один раз узнали в аэропорту, чего уже давно не случалось. В остальном – продолжаем жить своей музыкальной жизнью, творить и развиваться.

Вообще, отбор на "Евровидение" – это отличная платформа, которая привлекает внимание к музыке. А для нас важно, чтобы наша музыка была услышана, и все, что мы делаем, видело как можно большее количество людей. Таким образом мы можем поделиться своим творчеством с достаточно большой аудиторией. В этом году мы очень хотели победить.

– Реально верили, что можете победить?

Дима: Я верил. И рассказывал Филу, что у меня где-то за месяц до отбора была чуйка, что мы обязательно поедем в Лиссабон. Обязательно! Сто процентов! Я был очень уверен. В прошлом году не так.

И все равно, учитывая то, что мы были готовы принять любой результат, настраивались на то, что надо выйти и сделать клево свою работу, показать класс, уровень. Почувствовать, конкурентоспособны мы или нет. То есть это такой определенный тест на то, кем ты являешься в данный момент как музыкант, артист и творческая личность. Я до последнего очень нервничал, особенно при оглашении результатов голосования.

– Сделали какие-то выводы о себе через сравнительный анализ с другими претендентами?

Фил: Через них этот анализ не проводим, потому что участвовали очень крутые музыканты, наши знакомые, друзья. И это представители довольно интересной, узко профильной, в какой-то степени, музыки. Хотя, в принципе, мы поп-коллектив. Просто мы берем все, что нравится. Мы такие аферисты, мы мешаем стилистики, ритмы, звуки, и в этом наш основной плюс.

Еще когда мы записывали первый альбом и с первых песен начинали клеить ранее неизведанное и неиспробованное, я для себя четко решил, что именно в этом поиске рождается истина, рождаемся мы.

Конечно, пока мы не востребованы так, как бы хотелось. Но в любом случае, мы к этому идем - тяжело работаем, как и все остальные участники. И этот отбор показал, что нас действительно услышали, увидели. Хотя и в прошлом году после Нацотбора мы сделали большой прыжок вверх.

Появился диалог, которого нам не хватало. Диалог со слушателем. Он такой приятный. И тут дело не в фанатах, не в том, что вырос фан-клуб. А просто люди делятся нашей музыкой, снимают каверы, танцы. Наша музыка оживает. И после этого отбора мы укрепили свое желание идти вверх, развивать свой стиль.

– В одном из интервью Дима говорил, что участие в Нацотборе – это шанс повлиять на обогащение современной украинской культуры и музыки. То есть кроме самовыражения у вас есть и еще такая довольно серьезная цель – влияние на музыкальные процессы?

Дима: Попробую сформулировать. На этом Национальном отборе было много интересных музыкантов, которые, на мой взгляд, не получают должного внимания со стороны медиа, телевидения и радио. Их очень мало знает зритель. Отчасти потому, что наши эфиры забиты более простой и доступной к восприятию музыкой, которая не заставляет человека думать. А большинство коллективов, которые принимали участие и в прошлом отборе, и в этом, делают новую музыку, с новым дыханием, настроением, индивидуальностью, интеллектуальностью. И здорово, что, благодаря Нацотбору, можно выйти на огромную аудиторию.

И да… Возможно, вот так по крупиночкам немного повлиять на развитие телеаудитории. Потому что телевизор всегда все, на мой взгляд, упрощает.

– После выхода украиноязычного альбома "Відчуваю", вы говорили, что вам комфортнее петь и писать на английском. Почему?

Фил: Все дело в музыке. Это симбиоз текста, заложенной истории, мелодики и так далее. И вот комфортнее нам это ощущать на английском. Я вырос на англоязычной музыке и почти не слушал украинских исполнителей. Мне просто не открывалась та сторона, при которой меня бы затягивало. Хотя, безусловно, "Океан Эльзы" все слушали с 2012-го.

Когда только появилась идея писать на украинском, и мы начали работать над музыкой, я думал: ну вот сейчас сразу и украинский текст пойдет. И я понял, что у меня не складывается не с текстом, а с мелодикой, что я не могу ее красиво построить под украинский текст. И приходилось все равно напевать на английском. И потом уже через английский перебирались в украинский.

– Переход на украинский повлиял на количество ваших песен на радио?

Дима: Да, безусловно. Обожаю слушать нас на радио. Серьезно. Когда я попадаю на какую-то нашу песню, мне сразу так хорошо становится.

– Дима, у тебя довольно длинный творческий путь, начиная с телепроектов "Шанс", "Фабрика"…

– Всё то, что я забыл, вы решили мне напомнить…

– А хочется забыть?

– Эта страничка давно уже перевернута и осталась в прошлом.

– В течение этих лет возникало желание все бросить и заняться чем-то абсолютно другим?

– Конечно. У меня сложный и достаточно длинный творческий путь, много в нем было разного… Потерял себя – нашел себя, начал заниматься баскетболом, вернулся в музыку - ушел из музыки и так далее.

– О чем-то жалеешь?

– Об упущенном времени. Был период после всех телепроектов, когда я просто уехал в Днепр и ничем не занимался. Потом я был на распутье между спортом и началом "Фабрика Суперфинал". И мне надо было тогда для себя принять решение, чего я хочу больше: заниматься музыкой или заниматься спортом. Я выбрал музыку.

– Фил, а у тебя был шанс не стать музыкантом?

– Нет. Хотя у меня нет музыкального образования. И я храню в сердце тот момент, когда впервые сыграл совместный "сейшн" с моим преподавателем по гитаре. Вообще на гитаре я начал играть спонтанно. Я приехал после лагеря, где меня настолько достали все эти песни у костра… "Изгиб гитары желтой"… И я думал: "Блин, люди, почему у вас вкуса нет?". Мне захотелось приехать в следующем году и назло что-то такое красивое заиграть.

И когда у меня появился первый педагог, он сказал: Ты можешь сыграть эту и эту последовательность?, я говорю: Да. И он сверху начал наигрывать соло. И тогда произошел во мне какой-то переломный момент, я понял, что абсолютно счастлив, потому что выпускаю в этот мир энергию, которая еще и дает силы. С тех пор я начал заниматься очень усердно, по 4-5 часов в день.

И я в этом варюсь практически круглосуточно. Я без этого просто не могу. Оно меня подымает, балансирует, оживляет. И не хотел бы ничего другого.

– Дима, ты по образованию программист. Хорошая денежная профессия ведь…

– Я поэтому ее и выбрал. Закончил 9 классов. 9 лет учил английский, 5 лет немецкий. Потом я пошел в техникум на программиста, потому что это была единственная престижная профессия там. И как раз в техникуме я попал в студенческий театр эстрадных миниатюр и все, о каком программировании могла быть речь.

– А сейчас вы чувствуете недостаток музыкального образования, когда пишете музыку?

Дима: Я все же учился 7 лет по классу фортепиано. Но мне больше нравится играть с музыкантами, у которых нет музыкального образования.

– Почему?

– Мы - авантюристы-экспериментаторы. Ищем таких же как и мы - открытых и творческих. В этом есть сила.

– Сегодня можно создавать музыку, имея один лэптоп…

Фил: Так и делаем. Мне нравятся музыканты, которые делают это самостоятельно. Ищут какие-то необычные аккорды, необычные звуки. Как правило, это те люди, которым образование не надо. Они просто хотят сделать что-то новое, хотят найти что-то новое. Так же и у нас. Мы все время берем какие-то сумасшедшие инструменты, гитара-ситара, барабан-шмарабан. Мы записывали все на свете. Мы любим заморачиваться очень сильно.

У нас искренняя, честная музыка, при которой мы передаем наши живые эмоции. В текстах у нас есть наши прожитые моменты.

Дима: Ничего не делаем шаблонно. Я вообще не люблю шаблонность в творчестве.

– Вам комфортно работать вместе?

Дима: Со временем мы уже научились.

Фил: С самого начала было сложно.

– За кем последнее слово?

Смеются.

Фил: Здесь нет этого человека.

– Понятно, за Еленой Коляденко. Фил, как тебе работать с мамой?

Фил: Мы умеем абстрагироваться от дома, от очага, семьи и уюта, концентрировать внимание на необходимых решениях в плане рабочей информации и так далее. Мы никогда не обижаемся, если на работе кто-то не справился с той или иной задачей. Да, мы можем это обсудить, мы можем поссориться, но при этом мы скажем "я люблю тебя, сына - я люблю тебя, мама". У нас всегда были такие взаимоотношения. Но в работе, конечно же, она монстр. Монстр, которых мало, таких нет. И это очень круто.

– А в группу она тебя взяла?

– Я сам напросился. Они искали гитариста, я предложил себя. Но взамен сказал, что буду развиваться. Мама, по-моему, даже не хотела. Если честно, когда я перешел на клавиши, она тоже не хотела. И прямо за неделю до репетиций, до концерта она сказала: Нет, ищите клавишника. Ну, ничего, это делает меня сильнее. Я понимаю, чего я хочу, к чему я стремлюсь. И знаю, что она поддержит меня в любом выборе и даст необходимый толчок.

– Но, по сути, это группа Димы Кадная. Ты все равно остаешься на вторых ролях. Не обидно?

– Абсолютно. Мне нравится заниматься разным. Музыка для меня – это свобода. Я спокойно могу выйти на сцену с другими исполнителями, подыграв им на гитаре, клавишах. И я понимаю, что это проект Димы. Также он наш, потому что мы вдвоем пишем музыку. И я самореализуюсь как автор, как исполнитель, как музыкант. Все, что мне нужно в этом проекте, я имею.

Если говорить о моих амбициях, да, они тоже есть. Я также работаю как саундпродюсер с разными артистами. Пишу много музыки, продаю музыку. Вообще крайняя цель у меня – это своя студия. Я хочу заниматься саундпродакшеном всего на свете - музыки, фильмов, сериалов...

– Ваше творчество в группе - единственный источник заработка?

Фил: Конечно, нет. Я работаю на телеканале музыкальным редактором. Помимо этого работаю саундпродюсером с некоторыми "зірками шоу-бізнесу".

Дима: Да я тоже саундпродюсирую много музыкального материала для разных телеканалов, артистов.

– Вы довольно закрыты, когда речь заходит о личной жизни, особенно Дима.

Дима: Я вообще не общаюсь о личной жизни - ни с кем. О ней никто не знает, не узнает, я буду максимально это скрывать, прятать и беречь.

– Почему?

Дима: Потому что это личное. Мы и так открыты, оголены на сцене - в своей музыке, в своих текстах, в своих ощущениях, откровениях со зрителем, слушателем. Мы делимся, на мой взгляд, максимумом. Рассказываем истории, которые, возможно, были в нашей жизни - через песни. Мне кажется, этого достаточно.

– У вас есть фан-клуб "каднайцев"? Девочек-фанаток, может быть, которые делают безумные подарки или поступки?

Дима: У меня недавно произошел случай. Я же играю в баскетбольной аматорской лиге, и последние 3-4 игры, выходя из зала, на капоте машины я нахожу какой-то подарок. Стихи, сладости. У меня в жизни такого никогда не было, я даже не знаю, как на это реагировать.

– Дима, на концерте в прошлом году ты курил на сцене.

– Так же, как в жизни.

– То есть это был спонтанный момент?

– Да, я так делаю.

– А алкоголь?

Фил: Нет, ни в коем случае. Теряется чувствительность.

Дима: У меня просто аллергия к таким музыкантам, которые пьют перед концертом.

– У вас на днях сольный концерт. Какие планы после него? Как удержаться на волне?

Дима: Ой, удержаться всегда сложно. Но возможно. Сейчас планируем снимать две видеоработы на новые песни из альбома "Відчуваю".

Фил: Тур! Это будет уже второй.

– Первый – это когда было пять человек в Одессе?

Фил: Да, пять человек в Одессе, двадцать человек в Днепре.

Дима: Мы все равно отыгрывали концерт перед пятью людьми.

Фил: Да, и самое главное, что не потеряли важность и необходимость делиться музыкой. Мы возвращались в Киев убитые, разбитые, но понимали, что, блин, какая разница? Все равно это наше, все равно мы кайфуем от этого, мы счастливы в этом находиться, счастливы делиться этим даже с пятью людьми. Сейчас это уже далеко не пять. Сейчас к нам и 600 приходят.

Это наша аудитория. Это круто. Мне кажется, каждый музыкант должен пройти через это. Это делает сильнее. Это дает ответ на вопрос - кому, зачем и насколько сильно это нужно.

Дима: Я хотел добавить, что через шесть лет этот альбом на первом месте в iTunes.

Фил: Да, наш первый, с которым мы поехали. То есть мы опередили время на пять-шесть лет.

– Ребята, вы друг друга критикуете?

– Конечно.

– А прислушиваетесь к критике друг друга?

Фил: Конечно.

Дима: Это со временем выработалось - взаимоуважение, доверительные отношения, возможность рассмотрения той или иной идеи вообще в принципе. Со временем я понял и почувствовал, что конечный результат наших общих работ, как правило, очень отличается от той формы, которая была вначале. Потому что мы очень много переделываем.

Раньше бывало, что я очень прикипал к какой-то определенной партии, а мне аранжировщик говорил: нет, чувак, ее надо поменять, она вообще ни к селу. Для меня это был шок. Со временем я просто понял, что чем больше мы ищем, экспериментируем, доверяем друг другу, тем интересней получается.

– Премии и награды имеют для вас ценность?

Фил: Когда-то YUNA очень хотели. Но пока так и не получили. В этом году были в номинации "Лучшая поп-группа", но получили "Время и Стекло".

– Второй год подряд много статуэток YUNA достаётся Потапу и его проектам. Может, потому что они работают на более массовую аудиторию?

Фил: Такой подход сковывает. Мы не делаем музыку с расчетом на то, чтобы именно в этом припеве был какой-то "хук", и все люди его пели. Мы все-таки за разнообразную музыку, за то, чтобы она была разносторонней, за то, чтобы она была интересной, чтобы прослушав ее несколько раз, ты открывал какие-то новые детали. Мы больше за это. Музыка не имеет границ, она не помещается на листочке А4.

– В общем, легких путей вы не ищете…

– Да, мы не ищем. Но при этом находим себя.

Тамара Кудрявченко, Дмитрий Ларин