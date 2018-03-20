ONUKA: Голос – найсильніша зброя людини, головне – не мовчати

"Не ми німі, німі не ми.

В нас голос є, ми голос маєм.

Не ми німі, німі не ми.

В нас голос є

Лунаєм".

22 березня виходить новий альбом ONUKA MOZAЇKA. За два дні до офіційного релізу, ексклюзивно для ТаблоID Ната Жижченко розповіла про один із найважливіших треків платівки - GOLOS.

Протиріччя так щільно увійшли в життя сучасних людей, що стали його основою. Медіа і політики не тільки не допомагають уникнути роз'єднання, яке сьогодні панує в умах мільйонів, але і навпаки — у багато разів множать його, часто своїми гаслами і діями роз'єднуючи сім'ї і ставлячи вчорашніх друзів по різні боки барикад.

"Коли в світі стає занадто багато агресії, маніпуляцій і брехні, потоки інформації перетворюються на нічого не значущий білий шум. Крізь цю стіну звуку важливо почути людський голос. Голос кожного з нас", — зазначає Жижченко.

За словами Нати, саме GOLOS — найсильніша зброя людини, адже головне — не мовчати.

У бесіді про новий альбом і підняту у ньому тему ТаблоID запитав Жижченко, наскільки відкрито вона сама висловлює власну позицію, та чи часто стикається з нерозумінням.

"Насправді, у дитинстві і в юнацтві мене дуже легко було зачепити і запалити. Я могла електризуватися миттєво, мене зачіпали всі гострі теми — і політичні, і не політичні. Зараз я стала більш спокійною. У мене є своя думка. І зараз я думаю, що вона, напевно, і є для кожної людини тією самою істиною.

Зараз мені вже не важливо, що думають люди, які мене не розуміють, особливо якщо це люди, які мене навіть не знають. Якщо це мої близькі, ми, звичайно, можемо розмовляти, сперечатися, але в цілому, мені здається, твій кокон всередині повинен бути наповнений своїм чітким інтуїтивним розумінням, а все інше — це просто кокони інших людей".

— Чи повинен артист озвучувати свою позицію: громадянську, політичну тощо?

— Я думаю, що артист нічого нікому не винен, але відмовчуватися — некрасиво.

— Як гадаєте, що сильніше: пропаганда медіа чи голос окремо взятих людей?

— Головне, щоб голос окремо взятих людей не був частиною медіапропаганди. А ось відрізнити це дуже складно. Звичайно, якщо ти любиш музику якоїсь людини або творчість конкретного письменника або художника, тобі дуже боляче, коли його погляди абсолютно абсурдні, вони руйнують твою любов до його творчості і це неприємно.

І знову-таки, мені здається, любов до мистецтва підживлюється тоді, коли людина висловлює якісь піднесені, дуже розумні думки. Ось, наприклад, Бьорк ніколи в житті мене не розчаровувала своїми судженнями. Це завжди настільки розумно, настільки всесвітньо мудро, що напевно такі вони і є — справжні люди мистецтва, з космосу.

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