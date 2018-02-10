Laud, The Erised та "бізони" пройшли до фіналу Нацвідбору на "Євробачення"

Виконавці Laud, The Erised та Vilna потрапили до фіналу Національного відбору на "Євробачення"-2018.

10-го лютого відбувся 1-й півфінал, у якому взяло участь 9 учасників.

Найменше від суддів - 1 бал - отримав гурт Kozak System. 2 бали судді дали The Вйо. 3 бали журі поставило співачці Vilna.

4 бали судді віддали гурту Kazka. На 5 журі оцінили The Erised, а 6 балів дали Pur:Pur. 7 отримав Constantine, 8 дали Бабкіну, і найвищий бал дістався Владу Каращуку або Laud.

А от глядачі вирішили трохи інакше. Найменше від них отримав The Вйо, 2 бали - Constantine, 3 бали глядачі дали Kozak System, 4 - Сергій Бабкін, 5 - Kazka, 6 балів віддали Pur:Pur. На 7 глядачі оцінили Laud, 8 дісталося The Erised та найвищі 9 - Vilna.

Вагітна Джамала цього вечора була у срібному

Першим на сцену Нацвідбору вийшов Constantine з піснею "Місто".

На думку дебютанат журі Євгена Філатова, Костя встановив дуже високу планку для подальших конкурсантів. А Джамала зізналася, що закохана у його тембр.

Данилко ж був у своєму репертуарі, заявивши, що йому спочатку кортіло перемотати плівку, але потім все ж таки сподобався тембр співака. Також Андрій зауважив, що Кості варто щось зробити з іміджем.

Constantine не вразив суддів та глядачів, тож не потрапив до фіналу

Сергій Бабкін з його незвичною експериментальною композицією дуже сподобався Джамалі, бо, на її думку, був дуже органічним.

У Данилка Бабкін викликав дивне відчуття.

"Це достойне фіналу, але невпевнений, що це для "Євробачення", - сказав Андрій.

Експеримент Бабкіна не довів його до фіналу

Влад Каращук або LAUD - музикант у 4-му поколінні. Він був підопічним Джамали в одному з сезонів "Голосу".

Євгену Філатову сподобалася пісня Каращука, але все-таки на вистачило чогось. Джамала назвала Влада справжнім співаком, а Данилку сподобалася легкість виконавця.

Легкість Laud довела його до фіналу

"Я дуже радий, що з’являються такі цікаві виконавці. Я хочу побажати вам удачі", - сказав Данилко.

Гурт KAZKA добре знайомий Данилку, бо саме Андрій був їхнім наставником на X-факторі.

"Єдина пісня, яку можна одразу наспівати, мотивчик такий. Ще зарано на "Євробачення", але потенціал великий", - зауважив Данилко.

"Не свята" Kazka не дійшла до фіналу

Про ветеранів сцени The Вйо багато жартував Притула, а от Данилко сказав, що дуже хотів би побачити їх у фіналі.

Мирослав Кувалдін з гуртом The Вйо нагадали минулі часи, але їхнє реггі не оцінило ані журі, ані глядачі

Після виступу Kozak System Джамала зізналася, що була навіть закохана у соліста Івана Леньо під час навчання у консерваторії.

"Це дуже небезпечний жанр. У цьому жанрі важливий кураж. Тут був момент зображення куража, а не відчуття його", - сказав Данило.

Співачку Vilna Євген Філатов назвав прикладом того, як має звучати пісня на "Євробаченні". А от Джамалі не вистачило співу. Хоча "бізони" на задньому плані вразили усіх.

Виступ гурту Pur:Pur Джамала назвала фантастичним, особливо спів солістки Нати Сміріної. Данилко ж висловив сподівання побачити групу у фіналі.

Pur:Pur вже вже вдруге змагалися за "Євробачення" і знову не пройшли

Хедлайнери першого півфіналу The Erised наче і сподобалися, але усім суддям не вистачило якоїсь енергійності.

Тим не менше, The Erised у фіналі

Другий півфінал відбудеться наступної суботи - 17-го лютого.

Відео "СТБ" з YouTube