Laud, The Erised та "бізони" пройшли до фіналу Нацвідбору на "Євробачення"

Виконавці Laud, The Erised та Vilna потрапили до фіналу Національного відбору на "Євробачення"-2018.
10-го лютого відбувся 1-й півфінал, у якому взяло участь 9 учасників.
Найменше від суддів - 1 бал - отримав гурт Kozak System. 2 бали судді дали The Вйо. 3 бали журі поставило співачці Vilna.
4 бали судді віддали гурту Kazka. На 5 журі оцінили The Erised, а 6 балів дали Pur:Pur. 7 отримав Constantine, 8 дали Бабкіну, і найвищий бал дістався Владу Каращуку або Laud.
А от глядачі вирішили трохи інакше. Найменше від них отримав The Вйо, 2 бали - Constantine, 3 бали глядачі дали Kozak System, 4 - Сергій Бабкін, 5 - Kazka, 6 балів віддали Pur:Pur. На 7 глядачі оцінили Laud, 8 дісталося The Erised та найвищі 9 - Vilna.
|Вагітна Джамала цього вечора була у срібному
Першим на сцену Нацвідбору вийшов Constantine з піснею "Місто".
На думку дебютанат журі Євгена Філатова, Костя встановив дуже високу планку для подальших конкурсантів. А Джамала зізналася, що закохана у його тембр.
Данилко ж був у своєму репертуарі, заявивши, що йому спочатку кортіло перемотати плівку, але потім все ж таки сподобався тембр співака. Також Андрій зауважив, що Кості варто щось зробити з іміджем.
|Constantine не вразив суддів та глядачів, тож не потрапив до фіналу
Сергій Бабкін з його незвичною експериментальною композицією дуже сподобався Джамалі, бо, на її думку, був дуже органічним.
У Данилка Бабкін викликав дивне відчуття.
"Це достойне фіналу, але невпевнений, що це для "Євробачення", - сказав Андрій.
|Експеримент Бабкіна не довів його до фіналу
Влад Каращук або LAUD - музикант у 4-му поколінні. Він був підопічним Джамали в одному з сезонів "Голосу".
Євгену Філатову сподобалася пісня Каращука, але все-таки на вистачило чогось. Джамала назвала Влада справжнім співаком, а Данилку сподобалася легкість виконавця.
|Легкість Laud довела його до фіналу
"Я дуже радий, що з’являються такі цікаві виконавці. Я хочу побажати вам удачі", - сказав Данилко.
Гурт KAZKA добре знайомий Данилку, бо саме Андрій був їхнім наставником на X-факторі.
"Єдина пісня, яку можна одразу наспівати, мотивчик такий. Ще зарано на "Євробачення", але потенціал великий", - зауважив Данилко.
|"Не свята" Kazka не дійшла до фіналу
Про ветеранів сцени The Вйо багато жартував Притула, а от Данилко сказав, що дуже хотів би побачити їх у фіналі.
|Мирослав Кувалдін з гуртом The Вйо нагадали минулі часи, але їхнє реггі не оцінило ані журі, ані глядачі
Після виступу Kozak System Джамала зізналася, що була навіть закохана у соліста Івана Леньо під час навчання у консерваторії.
"Це дуже небезпечний жанр. У цьому жанрі важливий кураж. Тут був момент зображення куража, а не відчуття його", - сказав Данило.
Співачку Vilna Євген Філатов назвав прикладом того, як має звучати пісня на "Євробаченні". А от Джамалі не вистачило співу. Хоча "бізони" на задньому плані вразили усіх.
Виступ гурту Pur:Pur Джамала назвала фантастичним, особливо спів солістки Нати Сміріної. Данилко ж висловив сподівання побачити групу у фіналі.
|Pur:Pur вже вже вдруге змагалися за "Євробачення" і знову не пройшли
Хедлайнери першого півфіналу The Erised наче і сподобалися, але усім суддям не вистачило якоїсь енергійності.
|Тим не менше, The Erised у фіналі
Другий півфінал відбудеться наступної суботи - 17-го лютого.
Відео "СТБ" з YouTube