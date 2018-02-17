Tayanna, Melovin i Kadnay заспівають у фіналі Нацвідбору на "Євробачення"

До фіналу Нацвідбору на цьогорічне "Євробачення" потрапили Tayanna, Melovin i гурт Kadnay.

Саме ці учасники набрали найбільшу кількість балів у 2-му півфіналі, який відбувся 17-го лютого.

Найменше балів - 1 - журі дало Dilemma. Вище у таблиці, за висновками Джамали, Андрія Данилка та Євгена Філатова, йдуть Ingret (2 бали), Yurkesh (3), Julinoza (4), Illaria (5), Mountain Breeze (6). Kadnay oтримали 7 балів, Melovin - 8, а найвищу оцінку виборола Tayanna.

А глядачі оцінили виступи учасників ось як: 1 бал дали Julinoza, 2 - Dilemma, 3 - Ingret. Чотири виборола Illaria, 5 -Yurkesh, 6 - Mountain Breeze. 7 дісталося Tayanna, 8 - Kadnay і - найбльше - 9 - здобув Melovin.

Першою виступала підопічна Потапа Ingret із композицією "Save My Planet".

Ingret заспівала про те, що ми мусимо берегти нашу планету

Джамала відзначила тембр виконавиці та підкреслила, що Ingret має своє обличчя, на неї цікаво дивитися.

Melovin, чиє справжнє ім'я Костянтин Бочаров, і для якого це вже друга спроба поїхати на "Євробачення", представив композицію "Under The Ladder".

Melovin та його незмінна фішка - кольорова лінза

На думку Джамали й Андрія Данилка, співак за рік дуже виріс, "тримав" публіку та видав абсолютно європейський виступ. Євген Філатов висловив упевненість, що таку пісню будуть співати залом, та відмітив велику підтримку Меловіна його фанами.

Цьогорічна дебютантка Julinoza виступила з композицією "Hto ya?". Неможливо було не звернути уваги на оригінальний головний убір артистки - за її версією, він символізував "зв'язок із космосом і ностальгію за Новим роком", Данилку ж нагадав величезного кип'ятильника.

А яка ваша версія щодо головного убору Julinoza?

Джамала назвала пісню Julinoza "яскравим, глибоким фентезі", а Філатов зазначив, що така музика існує поза направленнями і трендами, відтак живе вічно.

Данилко ж утримався від попередньої оцінки шансів, але зауважив, що йому в номері співачки заважала англійська мова, і він волів би, щоби вона співала виключно українською.

Tayanna представила запальну пісню "Леля", і Динилку її номер сподобався набагато більше, ніж минулорічний - він вийщов "святковий і динамічний". А от цю пісню на "Євробаченні" він волів би почути англійською. Та, як запевнила Tayanna, а неї вже є два варіанти перекладу.

Tayanna запалила в короткій сукенці

"Beat Of The Universe" у виконанні Kadnay Філатов назвав "музичним спецефектом". На думку журі, форма в цьому номері виявилася вища за безпосередньо музичний матеріал.

Yurcash, озброєний мегафоном, представив міні-рок-оперу "Stop killing Love".

Юрко Юрченко хотів гарантовано докричатися до сердець слухачів?

Журі виступ у цілому вподобали, але були одностайні в своїх сумнівах: публіка на "Євробаченні" може бути не готова сприйняти таку сповідь-мюзикл. Щоправда, як зазначив Данилко, перемога Собрала і Lоrdi в минулі роки може свідчити про протилежне.

Підопічні Данилка Mountain Breeze заспівали ліричну композицію "I See You".

На думку Філатова, вийшов чудовий дебют, який віщує бойзбенду велику армію шанувальників, і у пісні великий потенціал. А от Джамала висловила зауваження до артикуляції фронтмена.

Illaria у гілково-листяній короні представила композицію "Сила".

А одним із її музикантів і бек-вокалістів несподівано виявився Constantine, котрий, нагадаємо, як сольний виконавець був у першому півфіналі Нацвідбору. Сама співачка назвала його "ментальним братом", якого вона дуже рада, що зустріла.

Illaria була в образі берегині

Із точки зору Данилка, така етника все ж була б доречніша у день України на "Слов'янському базарі", але не на "Євробаченні".

Dilemma намагалися прокачати журі та залу своїм хітом "На паті". І якщо у першому півфіналі всіх зачарували "бізони" Vilna, то кошлатою зіркою другого стала гламурна рожева cобачка.

Dilemma були з "песиком"

Що до самої пісні, то Євген Філатов не погодився з тим, що це R&B. На його думку, це "banger", тобто дещо підривне. А Данилко охарактеризував приспів - "наче курчат годують". Джамала припустила, що насправді гурт просто прийшов заспівати, але сам не бачить себе на Євробаченні. З її точки зору, пісня для цього є надто легковажною.

Нагадаємо, на результатами голосування в першому півфіналі Нацвідбору, до фіналу пройшли Laud, The Erised та Vilna.

Відео "СТБ" з YouTube, фото з соцмереж