З другої спроби: Melovin виборов право представити країну на "Євробаченні"

20-річний співак з Одеси MELOVIN поїде до Лісабона від України на цьогорічне "Євробачення".

Саме так вирішило професійне журі разом із глядачами після фіналу Нацвідбору 24-го лютого.

Оцінки журі цього разу були такі: 1 - Vilna, 2 - The Erised, 3 - Kadnay, 4 - Laud, 5 - Melovin, 6 - Tayanna.

Оцінки глядачів дещо відрізнялися від думки суддів. Найменше за результатами голосування отримав гурт The Erised. 2 бали дісталося Laud, 3 глядачі дали Vilna, на 4 оцінили Tayanna, 5 - Kadnay і найбільше отримав Melovin.

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Хлопці з Kadnay відкривали концерт. Діма з Філіпом додали у свій номер червоне підсвічування та декоративний пил під час свого запального танцю. Джамала відзначила енергетику хлопців, але заявила, що їхня пісня не дуже для "Євробачення".

Євгену Філатову сподобалося постановка шоу. Він зауважив, що хлопці своїм виступом задали супер-планку всім учасникам.

"Виступаєте ви просто блискуче. Але нема музичного гачка, на який я хочу потрапити, як рибка. Не вистачає музичної ідентифікації", - сказав Андрій Данилко.

Навколо виступу Tayanna розгорнувся міні-скандал, який, здавалося, був зрежисований заздалегідь. Андрій Данилко заявив, що протягом тижня йому телефонували люди і казали, що у півфіналі Таня співала під фонограму. Тож Андрій запитав її про це. Конкурсантка обурилася та сказала, що їй лестить така думка, але правила для всіх однакові. Утім, співробітник продюсерського центру, до якого належить Таянна, не витримав та почав із залу кричати Данилку "Ганьба", на що той послав його у пі*ду.

Ця фраза вже стала мемом у мережі

Потім Данилко вибачився за нецензурне слово та запевнив, що своїм запитанням лише хотів довести глядачам, що Tayanna не співала під фонограму.

Третім на сцену вийшов гурт The Erised. Джамала похвалила солістку Соню Сухорукову за вокал, але зауважила, що знову чогось не вистачило. Філатов заявив, що йому подобається творчість гурту та подякував за рівень. Разом із тим Євген зазначив, що пісня групи не для "Євробачення". У свою чергу Данилко сказав, що виступ був слабкий, втомлений, але музика класна.

Рівень Laud сподобався усім суддям, але Джамала зізналася, що не бачить його пісню на "Євробаченні". Філатов назвав співака професійним, але пісню - "дуже статичною". Данилко похвалив тембр, утім зауважив схожість пісні на хіт "Human" британця Rag'n'Bone Man.

На думку журі, Vilna цього разу співала неідеально, але пісню визнали форматною для конкурсу.

Останнім виступав Melovin. Данилко, як завжди, похвалив хлопця, але заявив, що погрози його фанатів на адресу Джамали - неприйнятні. Як виявилося, численні фани співака надсилали співачці неприємні повідомлення та навіть погрожували.

Melovin зі сцени запевнив, що подібних людей він не зараховує до "меловінаторів" та вибачився за них.

До слова, поки підраховували голоси глядачів, вагітна Джамала представила свою нову пісню "Крила". Співачка, між іншим, була з температурою, але це ніяк не вплинуло на рівень виконання.

"Ти не ображайся на мене, але це буле блискуче", - сказав Данилко і поцілував Джа у щічку.

Відео "СТБ" з YouTube, фото з соцмереж