1-й півфінал "Євробачення": "Плавалагуна" з Естонії, шалена ізраїльтянка, полум'яна кіпріотка

8-го травня в Лісабоні відбувся перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення", який уперше в історії торік привіз до Португалії співак Сальвадор Собрал.

Право позмагатися за перемогу, тобто виступити в фіналі, здобули представники 10 країн: Албанії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Естонії, Болгарії, Австрії, Фінляндії, Ірландії та Кіпру.

Втратили свій шанс цього року, відповідно, виконавці з Азербайджану, Ісландії, Бельгії, Білорусі, Македонії, Хорватії, Арменії, Швейцарії, Греції.

Ізраїльтянка Нетта Барзілай - родзинка плюс-сайз цьогорічного "Євробачення"

Окрім цього, за правилами "Євробачення", до фіналу "автоматом" проходять представники країн-засновниць, так званої "Великої п'ятірки" - Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, також країни - торішнього переможця.

Цікаво, що від початку фавориткою букмекерів була запальна пампушка з Ізраїлю Нетта. Але фактично перед самим півфіналом уперед вирвалася полум'яна кіпріотка Елені Фурейра. Великі шанси на перемогу є і в естонки Еліни Нечаєвої, яку преса порівнює з дівою Плавалагуною з "П'ятого елементу" - адже вона планує здолати всіх конкурентів оперним вокалом.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ІЗРАЇЛЮ:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП КІПРУ:

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ЕСТОНІЇ:

Іще одна невеличка інтрига: чому в Росії не показали перший півфінал у прямому ефірі, а замість цього запропонували насолодитися перипетіями серіалу. Є версія, що через учасника з Ірландії, котрий "пропагує гей-цінності". Двійко закоханих хлопців, які несуть особливу загрозу для скрєп, у номері дійсно є.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП ІРЛАНДІЇ:

Як відомо, великий резонанс - і в Україні, і в Білорусі викликав той факт, що останню на "Євробаченні" представляв киянин Микита Алексєєв, він же Alekseev.

Якщо українці дорікали виконавцеві браком патріотизму, то білоруси - тим, що він - не білорус, та й до пісні було багато претензій. Хай там як, але хлопчина, у якого від під час виступу від хвилювання страшенно тремтіли руки, таки до фіналу не потрапив.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП БІЛОРУСІ:

Нагадаємо, учасник від України, Melovin виступить останнім, 18-м, у другому півфіналі конкурсу. Він відбудеться 10-го травня, а фінал - 12-го.

Фото з сайту "Євробачення", відео з YouTube