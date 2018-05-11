Євробачення
Версія для друку

Melovin пройшов до фіналу "Євробачення", Самойлова - ні
11.05.2018, 00:10
Tablo ID

10-го травня відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у Лісабоні.

Саме цього дня виступав українець Melovin з піснею "Under The Ladder" і опинився у фіналі, який відбудеться за два дні.

До десятки щасливчиків також увійшли: Сербія, Молдова, Угорщина, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія, Нідерланди.

Російська учасниця Юлія Самойлова до фіналу не потрапила. 

Як відомо, за правилами "Євробачення", до фіналу поза конкурсом також проходять представники країн-засновниць, так званої "Великої п'ятірки" - Великобританії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції, також країни - торішнього переможця.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП MELOVIN:

Отже у фіналі 12-го травня за перемогу змагатимуться співаки з Албанії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Естонії, Болгарії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Кіпру, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Сербії, Молдови, Угорщини, України, Швеції, Австралії, Норвегії, Данії, Словенії, Нідерландів.

Як відомо, фаворитом букмекерів у другому півфіналі був представник з Норвегії Олександр Рибак, який вже перемагав на конкурсі у 2009-му році. І якщо тоді співак вразив усіх вокалом, запальною пісенькою та скрипкою, то цього разу в хід пішли танці, бек-вокал та графіка.

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП РИБАКА:

А от росіянці Юлії Самойловій, яка торік не потрапила на "Євробачення" з відомих причин, букмекери прогнозували невтішний результат. І недарма, бо всю пісню витягував потужний бек-вокал, а сама дівчина, здавалося, от-от закуняє. 

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП САМОЙЛОВОЇ:

І найзапальнішим номером цього півфіналу можна справедливо вважати виступ рокерів AWS з Угорщини, які помітно пожвавили доволі нудний загальний настрій вечора. 

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП AWS:

Фото з сайту Eurovision.tv, відео з YouTube


Посилання по темі

Alekseev "порадів" своїй поразці на "Євробаченні" - 10.05.2018 16:00

Монро на руках у красеня розповіла про "бюджетне" "Євробачення" - 10.05.2018 14:45

1-й півфінал "Євробачення": "Плавалагуна" з Естонії, шалена ізраїльтянка, полум'яна кіпріотка - 09.05.2018 00:13

Історія України на "Євробаченні": дві перемоги, "Ґринджоли" та феєричне срібло Сердючки - 07.05.2018 15:37

Новини

Хлоя Кардашян пробачила бойфренду, який зраджував її вагітну?

Alekseev "порадів" своїй поразці на "Євробаченні"

Монро на руках у красеня розповіла про "бюджетне" "Євробачення"

Могилевська розказала, в якій позі вміє не думати

Меган Маркл з воску поставили в музеї. ФОТО

Міранда Керр зробила татусем засновника Snapchat

Ріанна в мереживі й панчішках анонсує своє спіднє. ФОТО

Фреймут показала сина-іменинника. ФОТО

Ілон Маск вивів на червону доріжку свою нову пасію. ФОТО

Собчак зізналася, що недодала синові любові

Мірзоян і Матвієнко романтично походили під парусом

Зірка "Гри престолів" став найсильнішим чоловіком планети

 
 
Головна  |  Скандал  |  Фокус  |  Лаунж  |  Бренд  |  Персона  |  Hot zone
Архів  |  Реклама на сайті  |  RSS  |  Зворотний зв'язок
©2005 — 2018, Табло ID. У разі використання матеріалів сайту
посилання на tabloid.com.ua є обов'язковим.
Матеріали позначені PROMOTED або ІМІДЖ ІНФОРМАЦІЯ розміщуються на правах реклами
Дизайн — студія  Pula
 