Євробачення
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Ізраїль переміг у "Євробаченні", Україна стала 17-ю

13.05.2018, 01:42
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"Євробачення" наступного року поїде до Ізраїлю. Адже цьогорічна перемога дісталася співачці Нетті, яку напередодні вщент розкритикував Сальвадор Собрал

Український учасник Melovin посів 17-те місце.

Всього у фіналі конкурсу, який відбувся 12-го травня у Лісабоні, взяли участь 26 країн. 

 Нетті з самого початку прогнозували перемогу або місце у першій трійці

Melovin, який відкривав фінал своїм у прямому сенсі запальним номером, отримав неочікувано низький бал від професійного журі. Зате за результатами глядацького голосуванні він посів 7-ме місце. 

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП УКРАЇНИ:

Друге місце посіла фаворитка букмекерів - співачка Елені Фурейра з Кіпру.  

А третім став фітнес-тренер з Австрії Сезар Семпсон.

До речі, і цього разу не обійшлося без казусів. Під час виступу представниці Великобританії SuRie на сцену вибіг якийсь чоловік, вихопив у неї мікрофон та почав у нього щось волати. Його швидко нейтралізували, але співачка встигла перелякатися. 

Як стало відомо згодом, конкурсантці запропонували переспівати, але вона відмовилася, зауваживши, що задоволена своїм виступом. 

 У Віталіка Седюка з'явився наслідувач? Скріншот з The Daily Mail

З офіційного відео виступу британки на YouTube-каналі "Євробачення" цей інцидент вирізали. 

ДИВІТЬСЯ ВИСТУП SuRie:

Фото з сайту Eurovision.tv та відео з YouYube


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