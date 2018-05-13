Ізраїль переміг у "Євробаченні", Україна стала 17-ю

"Євробачення" наступного року поїде до Ізраїлю. Адже цьогорічна перемога дісталася співачці Нетті, яку напередодні вщент розкритикував Сальвадор Собрал.
Український учасник Melovin посів 17-те місце.
Всього у фіналі конкурсу, який відбувся 12-го травня у Лісабоні, взяли участь 26 країн.
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Melovin, який відкривав фінал своїм у прямому сенсі запальним номером, отримав неочікувано низький бал від професійного журі. Зате за результатами глядацького голосуванні він посів 7-ме місце.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП УКРАЇНИ:
Друге місце посіла фаворитка букмекерів - співачка Елені Фурейра з Кіпру.
А третім став фітнес-тренер з Австрії Сезар Семпсон.
До речі, і цього разу не обійшлося без казусів. Під час виступу представниці Великобританії SuRie на сцену вибіг якийсь чоловік, вихопив у неї мікрофон та почав у нього щось волати. Його швидко нейтралізували, але співачка встигла перелякатися.
Як стало відомо згодом, конкурсантці запропонували переспівати, але вона відмовилася, зауваживши, що задоволена своїм виступом.
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З офіційного відео виступу британки на YouTube-каналі "Євробачення" цей інцидент вирізали.
ДИВІТЬСЯ ВИСТУП SuRie:
Фото з сайту Eurovision.tv та відео з YouYube