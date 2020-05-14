Уже не приховати: 24-річна Софі Тернер засвітила чималий вагітний живіт. ФОТО
Четвер, 14 травня 2020, 10:34
Британська акторка Софі Тернер досі офіційно не підтверджувала, що чекає на первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса. Але вже й не треба.
Чималий животик 24-річна зірка "Гри престолів" засвітила під час прогулянки коханим у Лос-Анджелесі.
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Як відомо, Софі та Джо стали подружжям рік тому. Акторка увійшла до великої родини, адже в Джонаса є ще двоє братів, із якими вони - попгурт Jonas Brothers.
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