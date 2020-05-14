Уже не приховати: 24-річна Софі Тернер засвітила чималий вагітний живіт. ФОТО

Британська акторка Софі Тернер досі офіційно не підтверджувала, що чекає на первістка від свого чоловіка, співака Джо Джонаса. Але вже й не треба.

Чималий животик 24-річна зірка "Гри престолів" засвітила під час прогулянки коханим у Лос-Анджелесі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jonas Brothers Source (@jonassource) 12 Май 2020 в 5:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jonas Brothers Source (@jonassource) 12 Май 2020 в 5:17 PDT

Як відомо, Софі та Джо стали подружжям рік тому. Акторка увійшла до великої родини, адже в Джонаса є ще двоє братів, із якими вони - попгурт Jonas Brothers.

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