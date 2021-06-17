Осадча замилувала ніжним селфі без мейкапу. ФОТО

Четвер, 17 червня 2021, 13:59

Вагітна телеведуча Катерина Осадча, яку шанувальники найчастіше бачать "при параді" та в стильних капелюшках, вирішила нагадати, як виглядає вона без макіяжу.

Селфі 37-річна зірка запостила в Instagram.

 
Ось так Катерина виглядає "на домашньому"
фото з instagram осадчої 

Нагадаємо, за такі фото якось на Осадчу напосілися інтернет-хейтери, і тоді втрутився Юрій Горбунов.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Осадча похвалилася сином-випускником. ФОТО

Вагітна Осадча у купальнику посвітила пишним бюстом на тлі Егейського моря


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів