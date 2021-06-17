Осадча замилувала ніжним селфі без мейкапу. ФОТО
Четвер, 17 червня 2021, 13:59
Вагітна телеведуча Катерина Осадча, яку шанувальники найчастіше бачать "при параді" та в стильних капелюшках, вирішила нагадати, як виглядає вона без макіяжу.
Селфі 37-річна зірка запостила в Instagram.
Нагадаємо, за такі фото якось на Осадчу напосілися інтернет-хейтери, і тоді втрутився Юрій Горбунов.
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