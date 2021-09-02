"Кожна жінка переживає цей момент": Тоня Матвієнко зізналася в кризі 40 років

Співачка Тоня Матвієнко, якій у квітні виповнилося 40, зізналася, що ювілей став для неї не лише святом, а і серйозним випробуванням. Зірка пережила кризу середнього віку та період неприйняття себе.

Як вона вийшла з цього стану, Тоня розказала на знімальному майданчику шоу "Співають всі!".

"Мені виповнилось 40 років, що викликало невеликий стрес. Мені здається, що кожна жінка переживає цей момент. Пам'ятаю, коли я відзначала 30 років, то мені теж було трошки важко прийняти свій вік", - поділилася Тоня.

Матвієнко пережила стрес через своє 40-річчя фото з instagram матвієнко

"Ще я набрала зайву вагу за цей рік, через що з'явилось легке відчуття неприйняття себе. Але потім я зайнялась спортом і сіла на дієту. Коли робиш щось хороше, щоб змінитись, то і ставлення до себе стає кращим: починаєш любити і приймати себе такою, яка ти є", - додала вона.

Як пояснила Матвієнко, їй було складно прийняти себе "дорослу".

"У мене натура така: я відчуваю себе дівчиськом і завжди була такою. А тут раптом мені кажуть: "жінка". І я думаю: "Ну як так?!" (сміється) Тому виникало багато філософських питань з цього приводу", – розповіла зірка.

Що би там не було написано в паспорті, в душі Тоня - дівчисько

За допомогою до психологів дружина Арсена Мірзояна не зверталася. Їй вдалося розібратися в собі самотужки.

"Стаєш старшою і відчуваєш, що ще багато чого потрібно зробити. Це комплекс відмінниці. У моєму випадку все повинно бути чітко і правильно. Але, з іншого боку, мені таке ставлення до себе допомагало досягати чогось у житті", - пояснила вона.

Нагадаємо, нещодавно Мірзоян назвав причини, чому вони з дружиною не збираються більше заводити дітей.

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