Євробачення-2025: де дивитися, як голосувати і які прогнози букмекерів
Цього року 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення приймає Швейцарія. Шоу відбудеться у місті Базель на арені St. Jakobshalle. Участь у ньому беруть 37 країн. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".
Коли і де дивитися Євробачення-2025
Півфінали конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а фінал — 17 травня. Українські представники виступлять у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером. Початок прямих трансляцій о 22:00 за київським часом.
Слідкувати за шоу можна на:
- телеканалі Суспільне Культура;
- сайті Суспільне Євробачення;
- YouTube-каналі Суспільне мовлення;
- офіційному каналі Eurovision Song Contest;
- стримінгу MEGOGO;
- радіо Промінь.
Як голосувати
Голосувати за улюблених виконавців можна через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, SMS, телефонний дзвінок (номери з'являться під час ефіру) або вебплатформу esc.vote (активна лише у дні трансляцій).
Українські глядачі мають змогу голосувати під час першого півфіналу 13 травня, коли виступає гурт Ziferblat, а також у фіналі 17 травня. Ті, хто перебуває за кордоном, можуть голосувати в обох півфіналах, залежно від правил країни перебування.
Учасники першого півфіналу та порядок виступів
- Ісландія — Væb "RÓA"
- Польща — Юстина Стечковська "GAJA"
- Словенія — Клемен "How Much Time Do We Have Left"
- Естонія — Томмі Кеш "Espresso Macchiato"
- Україна — Ziferblat "Bird of Pray"
- Швеція — KAJ "Bara bada bastu"
- Португалія — Napa "Deslocado"
- Норвегія — Кайл Алессандро "Lighter"
- Бельгія — Red Sebastian "Strobe Lights"
- Азербайджан — Mamagama Run With U"
- Сан-Марино — Габрі Понте "Tutta l'Italia"
- Албанія — Shkodra Elektronike "Zjerm"
- Нідерланди — Клод "C'est La Vie"
- Хорватія — Марко Бошняк "Poison Cake"
- Кіпр — Theo Evan "Shh"
Прогнози букмекерів
На думку аналітиків, головним фаворитом на перемогу наразі є Швеція. Гурт KAJ має 38% ймовірності здобути перемогу. Австрія має 22% шансів на тріумф, Франція — 7%, а Україна — 1%.
Також букмекери визначили ймовірну десятку переможців, до якої увійшли Швеція, Австрія, Франція, Ізраїль, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Україна (на 8 місці), Албанія і Швейцарія.
Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat продемонстрував свої вишукані вбрання для Євробачення і розповів, хто фінансує їхній виступ. Також артисти випустили оновлений варіант конкурсної пісні.