Євробачення-2025: де дивитися, як голосувати і які прогнози букмекерів

Карина Тімкова - 12 травня, 13:00

Цього року 69-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення приймає Швейцарія. Шоу відбудеться у місті Базель на арені St. Jakobshalle. Участь у ньому беруть 37 країн. Україну представляє гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray".

Коли і де дивитися Євробачення-2025

Півфінали конкурсу відбудуться 13 та 15 травня, а фінал — 17 травня. Українські представники виступлять у першому півфіналі 13 травня під п’ятим номером. Початок прямих трансляцій о 22:00 за київським часом.

Слідкувати за шоу можна на:

Як голосувати 

Голосувати за улюблених виконавців можна через офіційний додаток Eurovision Song Contest App, SMS, телефонний дзвінок (номери з'являться під час ефіру) або вебплатформу esc.vote (активна лише у дні трансляцій).

Українські глядачі мають змогу голосувати під час першого півфіналу 13 травня, коли виступає гурт Ziferblat, а також у фіналі 17 травня. Ті, хто перебуває за кордоном, можуть голосувати в обох півфіналах, залежно від правил країни перебування.

Де дивитися Євробачення-2025 і як голосувати за країни

Як дивитись Євробачення-2025 і коли виступатиме Україна

Фото instagram

Учасники першого півфіналу та порядок виступів

  1. Ісландія — Væb "RÓA"
  2. Польща — Юстина Стечковська "GAJA"
  3. Словенія — Клемен "How Much Time Do We Have Left"
  4. Естонія — Томмі Кеш "Espresso Macchiato"
  5. Україна — Ziferblat "Bird of Pray"
  6. Швеція — KAJ "Bara bada bastu"
  7. Португалія — Napa "Deslocado"
  8. Норвегія — Кайл Алессандро "Lighter"
  9. Бельгія — Red Sebastian "Strobe Lights"
  10. Азербайджан — Mamagama Run With U"
  11. Сан-Марино — Габрі Понте "Tutta l'Italia"
  12. Албанія — Shkodra Elektronike "Zjerm"
  13. Нідерланди — Клод "C'est La Vie"
  14. Хорватія — Марко Бошняк "Poison Cake"
  15. Кіпр — Theo Evan "Shh"

Прогнози букмекерів

На думку аналітиків, головним фаворитом на перемогу наразі є Швеція. Гурт KAJ має 38% ймовірності здобути перемогу. Австрія має 22% шансів на тріумф, Франція — 7%, а Україна — 1%.

Хто переможе на Євробаченні-2025

Букмекери оновили рейтинг кожної країни

Скрін eurovisionworld

Також букмекери визначили ймовірну десятку переможців, до якої увійшли Швеція, Австрія, Франція, Ізраїль, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Україна (на 8 місці), Албанія і Швейцарія.

Букмекери назвали ймовірних переможців на Євробаченні-2025

Україна входить в топ-10 учасників конкурсу на думку аналітиків

Скрін eurovisionworld

Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat продемонстрував свої вишукані вбрання для Євробачення і розповів, хто фінансує їхній виступ. Також артисти випустили оновлений варіант конкурсної пісні.

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