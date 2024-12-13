Яскравий вечір науки.

L’Oréal-UNESCO оголосила імена лауреаток премії "Для жінок у науці"

5 грудня відбулася чергова церемонія нагородження науковиць премією "Для жінок у науці". На яскравому заході, який проходив в "Українському Домі", зібралися представники держави та наукового світу, бізнесмени та лідери думок.

Цього року організаційний комітет премії отримав понад 100 заявок від жінок-науковиць, які представляють різні міста України й різні галузі науки. Найбільше заявок отримано з міст-мільйонників: Києва, Львова та Харкова, а найпопулярнішим напрямом стала математика, на другому місці – фізика та біологія. Церемонія проходила під щорічним гаслом:

"Світові потрібна наука, а науці потрібні жінки!"

Мета премії – підтримати та відзначити талановитих науковиць, заохотити молодих жінок обирати наукові професії й допомагати їм у їхній кар’єрі. Кожну заяву оцінювало незалежне журі, до складу якого входять провідні науковці та науковиці України – академіки, які є визнаними фахівцями в STEM-галузях.

На фото: Ольга Рафаловська, Олександр Мазуркевич, Альона Банніцина, Тетяна Довжук та Катерина Захараш

Не дивлячись на труднощі, які постають перед українськими науковицями, їхні здобутки дійсно вражають. І цього річ премією "Для жінок у науці" були відзначені дослідження трьох українок у напрямі STEM.

Ними стали:

Олена Парійська кандидатка хімічних наук Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України Науковиця працює над розробкою альтернативи дорогим каталізаторам із благородних металів. Її дослідження графенових матеріалів з гетероатомами фокусується на каталізі процесів перетворення енергії Катерина Теребіленко докторка хімічних наук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Її робота полягає в створенні спеціальних покриттів для сонячних панелей, які значно підвищать їхню ефективність Юлія Шлапа кандидатка хімічних наук, старша дослідниця Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України Науковиця нині розробляє неорганічні наноматеріали для медицини, які в майбутньому будуть використовуватися, зокрема, для терапії гострої променевої хвороби

На фото: Юлія Шлапа, Олена Парійська та Катерина Теребіленко

Роботи науковиць надзвичайно різні, проте однаково важливі й цінні для України та світу. Для підтримки та розвитку своєї наукової роботи кожна з переможниць отримала грошовий приз у 500 000 гривень.

"Попри всі труднощі, науковиці продовжують творити наше майбутнє новаторськими дослідженнями",

– зауважила генеральна директорка L'Oréal Україна Альона Баніцина та додала:

"Ми пишаємося тим, що можемо підтримати їх на цьому шляху".

На фото: Леся Біленко та Валерія Татарчук На фото: Катерина Сільченко та Катерина Захараш На фото: Тетяна Ломакіна та Юлія Гришина

У доповнення до цих слів, компанія L'Oréal Україна зробила внесок у розмірі 750 000 гривень, підтримуючи збір коштів на відбудову харківської лабораторії, яка ще в лютому 2022 року була зруйнована внаслідок ворожого обстрілу. Свого часу в цій лабораторії працювала одна з лауреаток премії L'Oréal-UNESCO Валерія Трусова, яка цьогоріч посіла місце в журі.

На фото: Марина Саприкіна, Діна Турчина та Катерина Захараш

На фото: Петро Стрижак, Юлія Шлапа, Катерина Теребіленко, Нана Войтенко та гості заходу

На фото: Маргарита Ковтун, Діна Турчина, Катерина Захараш, Елізавета Шелєміна та Ольга Загуруйко

На фото: Марина Саприкіна, Олена Парійська та Сергій Комісаренко На фото: Мушег Циронян та Анна Лущай На фото: Евеліна Блюм, Олена Ванєєва та Алла Ємець

Премія від L’Oréal-UNESCO була заснована у 1998 році та є надважливою програмою, що спонукає підтримувати жінок-науковиць з усього світу та допомогти їм у досягненні визнання їхнього внеску у світову науку. За понад 26 років існування премії нею було відмічено роботи 4400 науковиць зі 140 країн. 7 лауреаток отримали Нобелівську премію. У 2018 році, за підтримки компанії L’Oréal Україна, почала діяти й українська премія. За роки функціонування нагородою вже було відзначено 18 вітчизняних науковиць, а одна з них навіть отримала міжнародну премію.

На фото: Курбатов Денис, заступник міністра освіти і науки України

На фото: К'яра Децці Бардескі, голова Бюро ЮНЕСКО в Україні

На фото: пані Елоїз Мармузе Де Ла Тай, аташе з питань наукового та університетського співробітництва

На фото: Марина Бардіна На фото: Альона Банніцина, Сергій Комісаренко, К‘ярра Децці Бардескі та Катерина Захараш На фото: Гуля Соколова