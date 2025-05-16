Євробачення 2025: з ким Україна змагатиметься у фіналі
15-го травня у швейцарському місті Базель відбувся другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2025, де за місце у фіналі змагалися 16 країн.
Переможцями другого півфіналу стали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.
Таким чином, у фінал проходять: Україна, Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта, Греція.
Швейцарія, як країна-організаторка, Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція беруть участь у фіналі автоматично.
Відкрив другий півфінал стильний і жвавий представник від Австралії Go-Jo з піснею "Milkshake Man". Конкурсант виконав трек про самовираження і прийняття себе.
Чорногорію цьогоріч представила Nina Žižić з піснею "Dobrodošli" — проникливою композицією чорногорською мовою, що поєднує символізм та сучасне звучання. Співачка вразила фемінним образом, зокрема об'ємною білою сукнею.
24-річна EMMY з Ірландії змагатиметься за перемогу з піснею "Laika Party". У треку йдеться про собаку Лайку, якого радянські вчені у 1957 році запустили на навколоземну орбіту на космічному апараті. Собака помер через стрес і перегрів.
Музикантки з Латвії Tautumeitas виступили з "Bur Man Laimi". Дівчата вразили синхронними танцями і химерними образами.
Вірменію представив PARG з піснею "Survivor". Виконавець, який здобував вищу освіту у Волгограді, з'явився на сцені з татуйованим торсом і показав зухвалість у світлі прожекторів.
Австрійський співак JJ виконав Wasted Love на сцені Євробачення. Цікаво, що музикант надихався російською оперною співачкою Анною Нетребко.
Жіноче тріо з Великої Британії Remember Monday змагалися за перемогу з "What The Hell Just Happened?". Дівчата зарядили аудиторію потужним вокалом.
Учасниця Klavdia з Греції заспівала "Asteromáta", - пісню про людей, які змушені були покинути свою батьківщину. Виконавиця вразила проникливим співом.
Литву цьогоріч представили учасники гурту Katarsis. Музиканти виконали пісню "Tavo Akys" ("Твої очі").
Запальна Miriana Conte з Мальти спокусила "Serving". Виконавиця захопила мереживним обтислим луком і вокалом.
Грузію представила співачка Mariam Shengelia. Артистка чуттєво заспівала Freedom про свободу і любов до батьківщини.
Louane з Франції ефектно виконала "Maman". Учасниця описала подорож, яка охоплює усе її життя: шлях дитини, що стала жінкою, і дочки, яка перетворилась на матір.
Данію представила виконавиця Sissal з піснею "Hallucination". Співачка, до речі, вперше вийшла на сцену у десять років.
ADONXS з Чехії виступів на сцені Євробачення з піснею "Kiss Kiss Goodbye", - про розчарування у коханні.
Люксембург представила виконавиця Laura Thorn – з "La Poupée Monte Le Son". Пісня є своєрідною відповіддю пісні 60-х, де виконавиця постала у ролі ляльки.
Yuval Raphael заспівала "New Day Will Rise", щоби вибороти перемогу для Ізраїлю. Цікаво, що співачка виконала композицію трьома мовами: англійською, французькою та івритом. А ще в її пісні прозвучали вірші з біблійної книги Пісні пісень.
Представники з Німеччини Abor & Tynna виступили з піснею Baller. Це динамічна електропоп-композиція з елементами репу, розповідає про емоції після завершення стосунків
Сербію представив співак Princ з композицією Mila. Цікаво, що ще у дитинстві конкурсант займався спортом і став чемпіоном Сербії з карате.
Представниця від Фінляндії Еріка Вікман запалила з "Ich kommе". У 2020 році вона перейшла брала участь у Нацвідборі на Євробачення з піснею Cicciolina, де посіла друге місце.
Як відомо, гурт Ziferblat, що цьогоріч представляє Україну, виступав у першому півфіналі і пройшов у гранд-фінал, який відбудеться у суботу, 17 травня.
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