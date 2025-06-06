Париж та антивоєнне мистецтво: стало відоме місце роботи ймовірної позашлюбної дочки Путіна

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Імовірна позашлюбна донька російського правителя Володимира Путіна, Єлизавета Кривоногих, вона ж Луїза Розова та Єлизавета Руднова "знайшлася" в Парижі. Дівчина, яка під час повномасштабної війни продовжує мешкати на "загниваючому Заході", знайшла собі роботу в галузі мистецтва.

Руднова працює асистенткою менеджера паризьких художніх галерей L Galerie та Studio Albatros, де, зокрема, відбуваються виставки російських та українських антивоєнних художників.

Як повідомляє Meduza, на цей факт звернула увагу російська поетеса та письменниця Настя Родіонова, написавши пост у Facebook.

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Вона зазначила, що не вважає можливим замовчувати цю інформацію, мовляв, більшість знайомих їй художників, які виставлялися на цих майданчиках, не здогадувалися, з ким мають справу. Адже хоча щодо того, хто батько Руднової, є лише припущення, інформації стосовно матері достатньо: "колишня пітерська прибиральниця, сьогодні Світлана Кривоногих мільярдерка, власниця яхт та гірськолижних курортів, акціонерка "Банка России" та "Национальной медиа группы"", а у 2023-му її було внесено в санкційний список урядом Великої Британії.

"Я вірю в презумпцію невинуватості, в те, що діти не несуть відповідальності за злочини своїх батьків. Але в розпал війни зіткнення людини з сім'ї бенефіціарів режиму з його жертвами є неприпустимим. Чи розуміла це Ліза у свої 22 роки або відповідальність на її оточенні? Очевидно, що кількість питань у зв'язку з цією інформацією зашкалює...", - написала Родіонова.

Зі слів поетеси, вона зустрілася з директором асоціації L'association, до якої входять L Galerie и Studio Albatros Дмитром Долінським. Той підтвердив, що в галереї дійсно працює Єлизавета Руднова, але заявив, що "не питає людей про їхній родовід". "Медузі" чоловік сказав, що дівчина справді "схожа на доньку Путіна", чиї фото публікувалися раніше, що вона навчається в Парижі та проходить стажування в рамках своєї програми.

Руднова, зі слів Родіонової, обймає позицію "куратора, але не художнього, а радше на третіх ролях": допомагає з відеозйомками, можливо, бере участь у пошуку художників, а також організовувала інтерв'ю одного з них.

Джерела з артспільноти Парижа описують Руднову як "інтелігентну людину", "прекрасну співробітницю та чудову дівчину, яка все розуміє".

Як розповів Долінський, він найняв Руднову в жовтні 2024-го року.

"Я вважаю, що син за батька не відповідає. Навіть якщо гіпотетично припустити, що (вона є донькою Путіна - ред.)..., хоча жодних доказів ні в кого нема, то ми мусимо всіх розстріляти, як родину Романових? Що я повинен був їй сказати? Що через те, яка у вас мама, я вас не можу брати на роботу? Ми не берем на роботу мам", - поділився він, додавши, що в разі такої відмови його, як роботодавця могли би покарати згідно законодавства.

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Також він зазначив, що Єлизавета вже кілька років не живе у Росії, і в жодного з художників не було підстав підозрювати, що вона "якось топить за політику російської держави або війну".

"Вона жила з мамою і свого батька не знає", - сказав Долінський.

Нагадаємо, торік журналісти ТСН розшукали французький виш, де навчалася Єлизавета Руднова. А нещодавно російський Telegram-канал оприлюднив фото ще одного імовірного таємного нащадка російського диктатора - сина від гімнастки Аліни Кабаєвої.