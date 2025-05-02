Учасники Ziferblat розповіли, скільки коштуватиме їхній виступ на Євробаченні-2025 і хто це фінансує

Гурт Ziferblat, який цьогоріч представляє Україну на Євробаченні, поділився фінансовими деталями підготовки до конкурсу.

У новому інтерв’ю для YouTube-каналу RAMINA музиканти вперше озвучили приблизний бюджет та пояснили, хто фінансує їхню поїздку до Швейцарії.

Загальна сума витрат, за словами артистів, може сягнути 120–130 тисяч доларів. Учасники гурту підкреслили, що значна частина підготовки, включно з пре-паті й записом англомовного альбому, відбувалася за їхній власний кошт.

Музиканти пояснили, що чимало витрат для Євробачення брали на себе Фото пресгрупа

Реклама:

"Над номером може працювати режисер, якому ви самостійно не платили. Точніше, "Суспільне" як організація може оплатити частину номера, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Але артист може відмовитись від такого тендеру, якщо він не хоче віддавати право обрання режисера комусь. У нашому випадку ми шукали режисера — і це питання на нас. "Суспільне" залучено в процес фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги.

І це я враховую зараз з поїздками на пре-паті, з яких ми тільки повернулися. Ці вечірки — це теж за наш рахунок все. Тобто, коли люди пишуть: "Хай хлопці повеселяться за рахунок держави" — це абсурд. Це комерційна історія, частково покривається державним коштом, частково спонсорськими, але більше артисти самі. Загалом, витрати на все про все будуть сягати 120–130 тисяч доларів. Це дуже лайтово", — розповіли музиканти.

Гурт зазначив, що обмежує себе у витратах і нагадав, що в деяких інших країнах фінансування більше Фото instagram

1-го травня учасники гурту вирушили до Базеля, а перед цим зустрілися з прихильниками і розповіли про свої цілі на конкурсі. Окрім цього, Ziferblat презентував оновлену версію пісні, з якою змагатиметься за перемогу. Також було оголошено, під яким номером Україна виступить на Євробаченні-2025.

До речі, ТаблоID підготував добірку цікавих фактів про цьогорічних представників нашої країни.

Нагадаємо, півфінали Євробачення-2025 пройдуть 13 і 15 травня, а фінал — 17 травня.