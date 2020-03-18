Різатдінова розтяглася в шпагаті на продуктовому шопінгу. ВІДЕО

Середа, 18 березня 2020, 11:53

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка легко закриває багажник авто однією ногою, ще й робить шпагат просто посеред супермаркету.

На другому дні карантину спортсменка вирішила сходити за продуктами і заразом зняла на відео, як розтягнулася, закинувши одну ногу на візок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#2денькарантина 😷 #stretching #underarmour #qarantine #rhythmicgymnastics

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 18 Мар 2020 в 1:17 PDT

 

А у перший день карантину Аня показувала, як розважає вдома свого дворічного сина Рому

Фото і відео з Instagram

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів