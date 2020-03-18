Різатдінова розтяглася в шпагаті на продуктовому шопінгу. ВІДЕО

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка легко закриває багажник авто однією ногою, ще й робить шпагат просто посеред супермаркету.

На другому дні карантину спортсменка вирішила сходити за продуктами і заразом зняла на відео, як розтягнулася, закинувши одну ногу на візок.

А у перший день карантину Аня показувала, як розважає вдома свого дворічного сина Рому.

Фото і відео з Instagram