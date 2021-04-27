"Імплант 450 мл": Стужук продемонструвала свої груди через місяць після операції

Уже місяць блогерка Софія Стужук є гордою власницею збільшених циць. І попри те, що в перші дні після операції вона пережила "пекельні муки", жінка надзвичайно задоволена.

Зі слів Софії, в неї є "наполеонівські плани" з подальшої трансформації себе.

Кралечка запостила промовисте селфі у Instagram.

Стужук уже місяць із новими "цицюлями" фото з instagram стужук

"Викладаю найзвичайніше селфі) яке раніше би ніколи не дозволила собі як "блогер якогось там рівня")) просто тому, що хочу бути тут живою та звичайною! На фото я - це я! Кайфова просто зараз. Ось такий у мене душевний стан", - похвалилася 25-річна Стужук.

"Я дуже рада, що наважилася. Що дозволила собі. Мені наче паззлик, якого бракувало, склався, з відчуттів. Я можу дозволити собі одяг, який завжди хотіла носити, я почуваюся сексуальнішою, мені зручніше фізично, що ніщо нікуди не витікає. І це, Блін, мені красиво! Для мене це естетично! Взагалі все одно, як тому. Великі, лялькові, ненатуральні - мені ідеальні, мені подобається! Це найголовніше. Андрію теж", - запевнила блогерка, маючи на увазі ексучасника "Холостячки" Шатирка, з яким нещодавно гайнула до США.

Андрієві форми Соні подобаються. А вам?

Софія наголосила, що її пекельні муки, пологи порівняно з якими "навіть поруч не стояли", були того варті.

"Мені зробили якірну підтяжку + імплант 450 мл. Перші два дні я в буквальному сенсі була в ах*ї від болю. Ще і від набряку", - поділилася молодиця.

Протягом п'яти днів Стужук пила знеболювальне, а через два тижні вже почувалася цілком комфортно. Деякі обмеження на фізичні навантаження поки лишаються, як і шрами, але їх блогерка з часом сподівається прибрати.

25-річна блогерка не збирається спинятися на досягнутому

"Дуже зручно. Не відчуваю нічого, що ви питаєте "щось там зайве, чужорідне". На животі лежати, наче на подушечці - ну типу як на попі, але спереду хаха", - пояснила Софія.

Нагадаємо, оперуватися Стужук літала до Туреччини. Матуся трьох дітей не приховує, що тривалий час була поборницею природної краси, але змінила свою думку.

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