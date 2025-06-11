Гучне повернення Кевіна Спейсі у світове кіно стало можливим завдяки Elledgy Media Group — міжнародній рекламній компанії, заснованій українкою Ельвірою Гавриловою Патерсон.

Саме вона стоїть за ідеєю, створенням, фінансуванням та реалізацією повнометражного фільму Holiguards, трейлер якого було презентовано на Каннському кінофестивалі.

Про фільм

Holiguards — це фантастичний бойовик із елементами трилера. Події розгортаються в недалекому майбутньому, де дві фракції — Holiguards і Statiguards — ведуть таємну війну за контроль над людством. Головна героїня — донька лідерів ворогуючих кланів — отримує шанс припинити ворожнечу. Тим часом готується вибух ядерного пристрою, здатного активувати давню космічну силу.

У стрічці, окрім Спейсі, знялись Дольф Лундгрен, Тайріз Гібсон, Ерік Робертс, Бріяна Хільдебранд, Діша Патані та інші.

У межах Каннського кінофестивалю Ельвіра Гаврилова Патерсон і дворазовий володар премії "Оскар" Кевін Спейсі відвідали низку знакових заходів. Зокрема, вони відвідали благодійну гала-вечерю amfAR, що традиційно збирає кошти на боротьбу зі СНІДом, а також вийшли на червону доріжку фестивалю.

Ельвіра та Кевін також були присутні на благодійному футбольному матчі за участі принца Монако Альбера II та його небожа, сина принцеси Стефанії Луї Дюкре.

Окрім того, вони взяли участь у благодійному заході, організованому акторкою Євою Лонгорією. Ці події не лише закріпили повернення Спейсі, а й продемонстрували новий рівень залучення українських представників до глобальних гуманітарних і культурних ініціатив.

Як українка Ельвіра Гаврилова Патерсон повернула Кевіна Спейсі в Голлівуд

Holiguards — це не просто проєкт, який українка Ельвіра Гаврилова Патерсон зпродюсувла. Це її фільм від ідеї до реалізації. Elledgy Media Group взяла на себе повний цикл виробництва: від розробки сценарію та знімального процесу до постпродакшену й міжнародної презентації. Ельвіра не лише інвестувала власні кошти, шукала та залучала спонсорів, а й керувала проєктом на всіх етапах.

Бізнес на перетині індустрій

Кіновиробництво — лише один із напрямів діяльності Ельвіри Гаврилової Патерсон. Вона також очолює інноваційні проєкти у сфері безпеки, інфраструктури, реклами та новітніх технологій. Її компанія розвиває концепцію підземних укриттів нового покоління — автономних, високотехнологічних і комфортних, що вже викликали інтерес у міжнародних ЗМІ.

Окрім цього, Гаврилова Патерсон є засновницею компанії SpaceSet, яка працює у сфері супутникових технологій. Зокрема, вона організовувала гала-вечір у NASA, присвячений міжнародній космічній місії. Саме її команда відповідала за проведення події, що об’єднала представників науки, культури й індустрії.

Фільм — не перший, але перший масштабний

Holiguards — не перший кінопроєкт у кар’єрі Ельвіри. Раніше вона вже працювала з голлівудськими акторами, однак саме Holiguards став першим фільмом, у якому вона та її компанія пройшли весь шлях — від ідеї до повноцінного виробництва. Наступним проєктом стане стрічка з Ніколасом Кейджем — наразі триває підготовка до зйомок.

Місія — робити складне можливим

Сьогодні ім’я Ельвіри Гаврилової Патерсон усе частіше з’являється у міжнародних медіа — від Forbes до The Times. Але вона не просто ділиться успіхами. Її мета — створювати інфраструктуру, яка поєднує бізнес, культуру, інновації та репутаційний вплив. І в цій системі фільм Holiguards — лише одна з гучних перемог.

Вона також організовує міжнародні події, форуми, виступає з лекціями про жінок у бізнесі, бере участь у благодійних ініціативах та підтримує українську діаспору в Європі. Публікації про неї з’являлись у Forbes France, Forbes Israel, The Telegraph, The National, а також у низці португальських і британських ЗМІ.

Сфери діяльності Ельвіри Гаврилової Патерсон охоплюють:

медіавиробництво та кінобізнес (Elledgy Media Group);

підземне будівництво й інженерні системи безпеки;

супутникові розробки (SpaceSet);

культурну дипломатію, космічні архіви, мистецькі ініціативи.

Її діяльність — це поєднання стратегічного мислення, інновацій, культури та ідеї національної сили. Тому повернення Кевіна Спейсі — лише один із результатів масштабної роботи українки, яка не боїться діяти там, де інші мовчать.