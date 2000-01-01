Відомі та успішні люди з різних галузей — від моди до бізнесу — вийдуть на сцену та з гумором згадають власні факапи. Адже великий успіх неможливий без невдач. Особливо в нинішні непрості часи, коли кожна галузь змушена виживати у надскладних умовах.
Та будь-яка темрява минає, а покепкувати зі своїх факапів завжди вдвічі приємніше в теплій компанії.
Ведучі вечора — блискуча Маша Єфросиніна та іскрометний Роман Кравець. За музичну частину заходу відповідають учасники Євробачення-2023 гурт TVORCHI.
Частина коштів від продажу квитків піде на підтримку для 48 ОШБ, які воюють на Херсонському напрямку
Частина коштів від продажу квитків піде на підтримку для 48 ОШБ, які воюють на Херсонському напрямку
Великий успіх у будь-якій галузі неможливий без невдач. Але важливою суперсилою успішних людей є вміння ставитися до цього з гумором і легкістю, даючи собі додатковий поштовх для подальшого руху до перемог. Особливо в нинішні непрості часи, коли кожна галузь змушена виживати у надскладних умовах. Та будь-яка темрява минає, а покепкувати зі своїх факапів завжди вдвічі приємніше в теплій компанії.
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Мало хто знає, але один із найвідоміших журналістів-розслідувачів країни має неабияке почуття гумору та вміє розказувати не лише про корупціонерів. Стендап про власні факапи від Михайла Ткача — вже вартий того, аби купити квиток на “Баляндраси” і побачити зірку УП в абсолютно новому амплуа.
Михайло Ткач
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Під час повномасштабного вторгнення зірка телебачення і засновниця благодійного фонду “Маша” Марія Єфросиніна спрямувала свої сили на допомогу жінкам і дітям, які постраждали від війни. За цей час вона провела багато благодійних заходів, одним із яких також стане івент УП.ТаблоID “Баляндраси”. Талант ведучої важко переоцінити, а її почуття гумору гармонійно доповнить дотепність Романа Кравця. Цей новий тандем точно вартий вашої уваги.
Маша Єфросиніна
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Акторсько-гумористичне минуле плюс 5-річний депутатський досвід — ідеальне поєднання для яскравого факап-баляндраса, яким потішить нас цього вечора Роман Грищук.
Роман Грищук
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Тендітна, сильна, успішна — все це про координаторку платформи UNITED24 та засновницю креативної агенції GresTodorchuk Ярославу Гресь. Разом із командою Ярослава створює неймовірні проєкти, які допомагають збирати мільйони гривень для Сил оборони та утримувати увагу світу на війні в нашій країні. Але на цьому шляху точно не обходиться без факапів та невдач, про які Гресь відверто розкаже на “Баляндрасах”.
Ярослава гресь
комунікаційницяПерейти в Instagram
Акторка театру та кіно Наталка Денисенко відома своєю любов’ю до білого кольору, веселою вдачею та надзвичайно приємним голосом, який багато хто з вас чув в озвучці фільмів. А ще вона вміє жартувати на серйозні теми, знає, як підтримувати пристрасть на відстані з чоловіком-захисником і точно знайде, як розповісти принаймні про один свій факапчик на наших серпневих “Баляндрасах”.
Наталка денисенко
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Який же факап-стендап без справжнього стендап-коміка? За цю роль на “Баляндрасах” відповідатиме Тарас Яремій, відомий не лише своїм блискавичним гумором з галицьким колоритом, а й регулярною допомогою ЗСУ.
Тарас Яремій
стендап-комікПерейти в Instagram
Наша наступна учасниця Ірина Клейменова — психолог за освітою, яка в перші години повномасштабного вторгнення прийшла до військкомату і стала на захист країни. Про службу в армії, стереотипи щодо жінок-військових, важливість самоіронії в важкі часи вона розкаже під час свого виступу на “Баляндрасах”.
Ірина Клейменова
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Харизматична та яскрава Катерина Загорій вже багато років керує сімейним бізнесом, а ще впроваджує в Україні культуру благодійності. Для наших “Баляндрасів” вона підготувала не одну смішну та повчальну історію зі свого насиченого життя.
Катерина Загорій
бізнесвуменПерейти в Instagram
Багаторічний автор гучних політичних матеріалів на УП та один із найвідоміших інтерв’юерів українського YouTube Роман Кравець здатен не лише викривати владу, а й зачаровувати харизмою та дотепністю. І цього вечора він потішить нас своїм гумором у тандемі з незрівнянною Машею Єфросиніною.
Роман Кравець
політичний оглядач УППерейти в Instagram
Взуття її бренду носять Джамала, Тіна Кароль, Аліна Байкова та навіть Олена Зеленська. Ось уже понад 14 років Аліна створює красу для ваших ніг і будує бізнес в непростій та конкурентній сфері. Без факапів, смішних ситуацій тут точно не обійшлося. На наших “Баляндрасах” Аліна занурить вас в таємниці українського фешену.
Аліна Качоровська
бізнесвуменПерейти в Instagram
Кілька років тому головна редакторка УП Севгіль Мусаєва започаткувала новий напрям діяльності видання - івенти. І відтоді Українська Правда провела з десяток важливих заходів, одним із яких стануть і “Баляндраси” на ТаблоID.
севгіль Мусаєва
головна редакторка УППерейти в Instagram