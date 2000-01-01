Великий успіх у будь-якій галузі неможливий без невдач. Але важливою суперсилою успішних людей є вміння ставитися до цього з гумором і легкістю, даючи собі додатковий поштовх для подальшого руху до перемог. Особливо в нинішні непрості часи, коли кожна галузь змушена виживати у надскладних умовах. Та будь-яка темрява минає, а покепкувати зі своїх факапів завжди вдвічі приємніше в теплій компанії.

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