"Давайте ділитися любов'ю": Клопотенко підбив підсумки скандальної історії з кулінарним шоу в Лаврі та звернувся до вірян

Зірковий шефкухар та ресторатор Євген Клопотенко вирішив спробувати поставити крапку у скандалі навколо зйомок проєкту "Реальна історія" Акіма Галімова у трапезній Києво-Печерської лаври, де він був одним із запрошених гостей і готував українські різдвяні страви.

Випуск вийшов на YouTube два дні тому, і відтоді на Клопотенка в мережі сиплеться критика та хейт від тих, кому така ідея видалася проявом неповаги до церкви та образою вірян. Не могли не помітити цієї резонансної події й російські ЗМІ, а речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова додатково написала пост у Telegram, заявивши, що "загарбників" Лаври "попутав біс".

Євген у Instagram опублікував розлогий допис, у якому, зокрема, перепросив вірян.

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Євген закрив коментарі під дописом про випуск, знятий на території Києво-Печерської Лаври

"Декілька думок та висновків з подій останніх днів: Я завжди готовий визнавати свої помилки. Тому мої щирі вибачення всім істинно віруючим українцям чиї почуття я зачепив", - почав Клопотенко.



"Востаннє зіркою прес-конференції пропагандистки захарової я ставав під час боротьби за борщ. Від того, що українська нація існує (і існує набагато довше московитів), має власну ідентичність та відроджує її на болотах неймовірно підгорає. Ворог витрачає неймовірні зусилля, щоб роз’єднати нас, викидаючи сотні фейків у інфопростір. Але в нього нічого не вийде!", - наголосив віню

"Російські ботоферми, сплячі агенти, пропагандисти дуже швидко мобілізуються та діють злагоджено. Якби українське суспільство діяло так само рішуче та було об’єднане, ніяких бойко та шаріїв у нашому інфопросторі не існувало б, а всі агенти кремля вже сиділи б у в’язниці з вироками за зраду країні", - зазначив зірка.

Як підкреслив Клопотенко, випуск "Реальної історії" про традиційний український різдвяний стіл вже набрав майже 150 тисяч переглядів. На думку шефкухаря, сьогодні українцям як ніколи важливо дізнаватись реальну історію своєї нації, плекати традиції свого роду та відроджувати їх, дізнаватися більше про своє минуле, щоб будувати майбутнє.

Клопотенко вибачився перед віруючими українцями, яких образив його вчинок

"По моїм особистим відчуттям за роки панування УПЦ МП, церква дуже відділилася від людей. Багато хто жив зі страхом зробити щось не так, тому просто оминав храми. Зараз, коли Києво-Печерську лавру хоч і частково, але звільнили від гніту московії, я хочу, щоб ви завітали у цей неймовірний заповідник - це наша з вами історія, наша спадщина, якою варто пишатися", - закликав він.

"Архіви Лаври неймовірні. Ворог багато десятиліть намагався це приховати та знищити. Вони зберігають тисячі невідомих нам донині фактів та історії. Плекайте своє, дізнавайтесь нове та ділиться цими знаннями зі світом! Зло нас не зломить, якщо ми випромінюватимемо світло. Тому давайте ділитися любов’ю!", - підсумував Клопотенко.

Тим часом на офіційній сторінці Національного заповідника Києво-Печерська лавра опублікували коментар його генерального директора Максима Остапенка. Той наголосив, що трапезна палата, де відбувалися зйомки, не є храмом.

"Ми вважаємо своїм обов’язком роз’яснити ситуацію, щоб уникнути непорозумінь.По-перше, хочемо наголосити: захід проходив у Трапезній палаті, яка є історичною частиною архітектурного комплексу та з моменту свого заснування в кінці XIX століття слугувала місцем спільної трапези. Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття", - заявив Остапенко

"Ми щиро шкодуємо, що ця подія викликала непорозуміння та могла зачепити релігійні почуття вірян. Києво-Печерська Лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією.По-друге, росія і проросійські сили системно використовують Лавру у своїй пропаганді та ІПСО для розпалювання суперечок та розколу серед українців. Ми закликаємо всіх перевіряти інформацію, а також бути уважними до провокацій, які часто поширюються ворогом", - зазначив він.

Автор "Реальної історії" Акім Галімов теж висловив свою позицію стосовно скандалу.

"Наш випуск "Реальної історії" – це не кулінарне шоу, це епізод про 12 втрачених українських страв, які наші предки готували на Різдво. І велика подяка Євгену, що займається відновленням кулінарної спадщини України, адже один з рецептів страви, про яку ми говорили, був знайдений саме в Києво-Печерській Лаврі. І ця знахідка – унікальна!

Під час знімань, і це можна побачити у відео на нашому YouTube, ніхто не готував у стінах святині. Наше завдання було, є і буде – досліджувати історію України, популяризувати її та руйнувати міфи, які росія століттями створювала та поширювала в Україні та за її межами", - заявив журналіст.

Як відомо, в 2022-му Євген дав "дипломатичний коментар" на закиди Марії Захарової щодо українського борщу як прикладу "ксенофобії, нацизму та екстремізму". Нагадаємо, як розказував Клопотенко, російська пропаганда завадила йому відкрити ресторан української кухні в Японії.