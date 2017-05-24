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Зірку серіалу "Каменська" Яковлєву не пустили до Харкова
24.05.2017, 17:02
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Російську актрису Олену Яковлєву не пустили до Харкова, де в неї була запланована вистава.

Артистку разом з усією трупою не пустили на територію України, повідомляє УНІАН з посиланням на помічника голови Держприкордонслужби України Олега Слободяна.

"Сьогодні під час паспортного контролю пасажирів, які слідували потягом з Російської Федерації, була виявлена громадянка Російської Федерації Яковлєва, щодо якої була інформація про те, що вона відвідувала окупований півострів (Крим) всупереч українському законодавству через тимчасово закриті пункти пропуску", - сказав він.

"Враховуючи цю інформацію, яка підтвердилися, та на підставі чинного законодавства було прийнято рішення про непропуск її через кордон України і заборону в'їзду на територію України терміном на 3 роки", - додав Слободян.

Яковлєву не пустили на територію України

Він також повідомив, що ще двом особам, які їхали разом з Яковлєвою, було відмовлено у перетині кордону без заборони в'їзду на будь-який термін.

"Мені відомо ще про двох осіб, які їхали разом з нею. Стосовно них було прийнято рішення про непропуск через кордон України без заборони в'їзду, оскільки щодо них не було переконливої інформації про те, що вони дійсно відвідували окуповану територію", - зауважив Слободян.

Сама Яковлєва, яка з іншими актори мали приїхати до Харкова потягом о 9:23, сказала:

"Я не розумію, що сталося. Я просто збентежена".

Нагадаємо, раніше на територію України не пустили актрису Олену Воробей та співачку Лоліту Мілявську.

Фото Peoples.ru


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Коментарі
Andriy Kalnyshevsky
24.05.2017 19:34
Нехай шастить)
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Зірку серіалу "Каменська" Яковлєву не пустили до Харкова 1 ]

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