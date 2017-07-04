"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії

Російський "Первый канал" заявив, що гурт "Океан Ельзи" дав 35 концертів у Росії за період 2016-2017 роки.

Про це йшлося 4-го липня в ефірі однієї з програм.

Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) July 4, 2017

Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук відреагував у Twitter, зазначивши, що з 2013-го року концертів гурту у Росії не було.

Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года. — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) July 4, 2017

Прес-секретар гурту Вікторія Хоменко теж прокоментувала даний казус.

А от щодо інших артистів, про яких йшлося у програмі, інформація може бути правдивою. Адже і Лобода, і "Грибы" виступають у Росії і не приховують цього.