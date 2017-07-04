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"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії

04.07.2017, 17:13
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Російський "Первый канал" заявив, що гурт "Океан Ельзи" дав 35 концертів у Росії за період 2016-2017 роки.

Про це йшлося 4-го липня в ефірі однієї з програм.

Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук відреагував у Twitter, зазначивши, що з 2013-го року концертів гурту у Росії не було.

Прес-секретар гурту Вікторія Хоменко теж прокоментувала даний казус.

А от щодо інших артистів, про яких йшлося у програмі, інформація може бути правдивою. Адже і Лобода, і "Грибы" виступають у Росії і не приховують цього.


Коментарі
Pavell Jung
04.07.2017 19:03
Окей ))) А остальные, аль тоже фейк ?! :)
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