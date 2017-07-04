"Океану Ельзи" приписали 35 концертів у Росії

Російський "Первый канал" заявив, що гурт "Океан Ельзи" дав 35 концертів у Росії за період 2016-2017 роки.
Про це йшлося 4-го липня в ефірі однієї з програм.
Первый канал сообщает сейчас в эфире, что у Океана Эльзы в 2016-2017 в России было 35 (!!!) концертов. Где?! Когда??? pic.twitter.com/9VtyqPYlwm— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) July 4, 2017
Лідер "ОЕ" Святослав Вакарчук відреагував у Twitter, зазначивши, що з 2013-го року концертів гурту у Росії не було.
Добрый день! Последний раз Океан Ельзи выступал в России в декабре 2013 года.— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) July 4, 2017
Прес-секретар гурту Вікторія Хоменко теж прокоментувала даний казус.
А от щодо інших артистів, про яких йшлося у програмі, інформація може бути правдивою. Адже і Лобода, і "Грибы" виступають у Росії і не приховують цього.