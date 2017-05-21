Собчак Порошенку: Воювати з соцмережами може тільки політичний самогубець

Російська телеведуча Ксенія Собчак назвала президента України Петра Порошенка політичним самогубцем через його рішення заборонити російські соцмережі.

В емоційному відео-зверненні Собчак заявила, що Порошенко своїм указом злив гідність свого народу у вигрібну яму.

Відео, у якому Ксюша говорить на тлі українського прапору, з’явилося у мережі 20-го травня і вже викликало неоднозначну реакцію у користувачів.

Собчак почала з того, що своїм рішенням забронити ВКонтакте та Одноклассники Порошенко дав ще більше тем російським пропагандистам.

"Ви один, а в цих соціальних мережах сидить половина вашого народу, який славиться своєю непокорою і гумором. Народу, який організовував Майдан, добровольчі батальйони саме через соцмережі - заборонені вами знаряддя фашистської пропаганди", - заявила Собчак.

Собчак у коштовних сережках та з голими плечима раптом вирішила розповісти Порошенку, чому він не правий

"Історичний досвід свідчить, що всі, хто кидав війну соцмережам, програвали. Воювати з соцмережами і мемасікамі може тільки політичний самогубець", - сказала вона.

Собчак також зауважила, що називаючи соцмережі інструментом ФСБ, Порошенко добре підспівує Володимиру Путіну, який вважає Інтренет проектом ЦРУ.

Ксенія вважає, що Порошенко лише підспівує Путіну

За її словами, саме завдяки російським соцмережам український народ зміг здійснити Революцію гідності.

"І цю гідність ви одним указом злили у вигрібну яму", - заявила Собчак.

Собчак заявила, що Порошенко злив у яму гідність свого народу

Також Ксюша сказала, що Порошенко вже три роки воює з російськими артистами замість того, щоб справді займатися реформами.

"У вас неймовірна здатність створювати собі ворогів зі спершу лояльних громадян. Своїм указом ви згуртували міжнародних правозахисників, батальйон Азов і росіян, які вам співчували, які в один день оголосили вас ворогом свободи слова", - вважає Собчак.

"Боюся, ваш рейтинг вже нічого не врятує", - додала телеведуча.

"І коли вам знадобиться подзвонити якомусь європейському лідеру, він запросить про вас коротку довідку. А там буде написано - це той, хто не пустив російську співачку-інваліда на "Євробачення" і заборонив соцмережі. І Меркель або Макрон попросять секретаря - передайте, щоб передзвонив пізніше. А краще ніколи", - підкреслила телеведуча.

Повне відео промови Собчак наразі доступне лише підписникам телеканалу "Дождь".

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

А поки промову Собчак обговорюють у мережі, Порошенко з дружиною Мариною скупилися на Книжковому арсеналі.

Президент і перша леді вийшли в люди на Книжковий арсенал

Порошенко, як завжди, спілкувався зі всіма охочими

Нагадаємо, Порошенко заявив, що заборону соцмереж може переглянути лише після виведення російських військ з території України.

Фото з Facebook Порошенка