Собчак Порошенку: Воювати з соцмережами може тільки політичний самогубець

Російська телеведуча Ксенія Собчак назвала президента України Петра Порошенка політичним самогубцем через його рішення заборонити російські соцмережі.
В емоційному відео-зверненні Собчак заявила, що Порошенко своїм указом злив гідність свого народу у вигрібну яму.
Відео, у якому Ксюша говорить на тлі українського прапору, з’явилося у мережі 20-го травня і вже викликало неоднозначну реакцію у користувачів.
Собчак почала з того, що своїм рішенням забронити ВКонтакте та Одноклассники Порошенко дав ще більше тем російським пропагандистам.
"Ви один, а в цих соціальних мережах сидить половина вашого народу, який славиться своєю непокорою і гумором. Народу, який організовував Майдан, добровольчі батальйони саме через соцмережі - заборонені вами знаряддя фашистської пропаганди", - заявила Собчак.
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"Історичний досвід свідчить, що всі, хто кидав війну соцмережам, програвали. Воювати з соцмережами і мемасікамі може тільки політичний самогубець", - сказала вона.
Собчак також зауважила, що називаючи соцмережі інструментом ФСБ, Порошенко добре підспівує Володимиру Путіну, який вважає Інтренет проектом ЦРУ.
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За її словами, саме завдяки російським соцмережам український народ зміг здійснити Революцію гідності.
"І цю гідність ви одним указом злили у вигрібну яму", - заявила Собчак.
|Собчак заявила, що Порошенко злив у яму гідність свого народу
Також Ксюша сказала, що Порошенко вже три роки воює з російськими артистами замість того, щоб справді займатися реформами.
"У вас неймовірна здатність створювати собі ворогів зі спершу лояльних громадян. Своїм указом ви згуртували міжнародних правозахисників, батальйон Азов і росіян, які вам співчували, які в один день оголосили вас ворогом свободи слова", - вважає Собчак.
"Боюся, ваш рейтинг вже нічого не врятує", - додала телеведуча.
"І коли вам знадобиться подзвонити якомусь європейському лідеру, він запросить про вас коротку довідку. А там буде написано - це той, хто не пустив російську співачку-інваліда на "Євробачення" і заборонив соцмережі. І Меркель або Макрон попросять секретаря - передайте, щоб передзвонив пізніше. А краще ніколи", - підкреслила телеведуча.
Повне відео промови Собчак наразі доступне лише підписникам телеканалу "Дождь".
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Нагадаємо, Порошенко заявив, що заборону соцмереж може переглянути лише після виведення російських військ з території України.
Фото з Facebook Порошенка