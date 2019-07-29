Свіжообрана зе-депутатка Аллахвердієва вигуляла Versace-лук на тренінгу у Трускавці
Вочевидь, у новообраній Раді теж не обійдеться без любителів брендових луків та дорогих сумок. Принаймні одну таку майбутню депутатку вже помітили на тренінгу "слуг народу" у Трускавці.
Журналістка Анна Стешенко виклала у Facebook фото майбутньої депутатки Ірини Аллахвердієвої у сарафані від італійського бренду Versace. Сумочка у неї була теж від цього бренду.
До слова, подібна сукня разом із сумочкою коштують понад тисячу євро.
Як ідеться на сайті "Сліги народу", від якої і обрали ефектну білявку Ірину, народилася вона у Миколаєві у 1978 році та навчалася у Миколаївській державній аграрній академії за спеціальністю "облік та аудит".
Нині жіночка є директоркою Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК "Уніка".
Фото Анни Стешенко та з Facebook Ірини Аллахвердієвої