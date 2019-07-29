Свіжообрана зе-депутатка Аллахвердієва вигуляла Versace-лук на тренінгу у Трускавці

Вочевидь, у новообраній Раді теж не обійдеться без любителів брендових луків та дорогих сумок. Принаймні одну таку майбутню депутатку вже помітили на тренінгу "слуг народу" у Трускавці.

Журналістка Анна Стешенко виклала у Facebook фото майбутньої депутатки Ірини Аллахвердієвої у сарафані від італійського бренду Versace. Сумочка у неї була теж від цього бренду.

Ірина вдяглася на навчання так, щоб ні в кого не виникло жодних сумнівів, що все це від Versace

Нова Рада обіцяє бути яскравою та не менш "модною" за стару

До слова, подібна сукня разом із сумочкою коштують понад тисячу євро.



Сукня зі схожим принтом коштує десь близько 480 євро. Сарафан, можливо, дешевший

Подібні сумки у мережі від 600 євро

Як ідеться на сайті "Сліги народу", від якої і обрали ефектну білявку Ірину, народилася вона у Миколаєві у 1978 році та навчалася у Миколаївській державній аграрній академії за спеціальністю "облік та аудит".

Ірина, між іншим, економіст за освітою

Нині жіночка є директоркою Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК "Уніка".

Фото Анни Стешенко та з Facebook Ірини Аллахвердієвої