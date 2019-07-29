Свіжообрана зе-депутатка Аллахвердієва вигуляла Versace-лук на тренінгу у Трускавці

Вочевидь, у новообраній Раді теж не обійдеться без любителів брендових луків та дорогих сумок. Принаймні одну таку майбутню депутатку вже помітили на тренінгу "слуг народу" у Трускавці.

Журналістка Анна Стешенко виклала у Facebook фото майбутньої депутатки Ірини Аллахвердієвої у сарафані від італійського бренду Versace. Сумочка у неї була теж від цього бренду.

Ірина вдяглася на навчання так, щоб ні в кого не виникло жодних сумнівів, що все це від Versace

Нова Рада обіцяє бути яскравою та не менш "модною" за стару

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До слова, подібна сукня разом із сумочкою коштують понад тисячу євро.



Сукня зі схожим принтом коштує десь близько 480 євро. Сарафан, можливо, дешевший

Подібні сумки у мережі від 600 євро

Як ідеться на сайті "Слуги народу", від якої і обрали ефектну білявку Ірину, народилася вона у Миколаєві у 1978 році та навчалася у Миколаївській державній аграрній академії за спеціальністю "облік та аудит".

Ірина, між іншим, економіст за освітою

Нині жіночка є директоркою Миколаївської обласної дирекції ПрАТ СК "Уніка".

Фото Анни Стешенко та з Facebook Ірини Аллахвердієвої