Зета-Джонс на канікулах вигуляла вишиванку від Магдич
Вівторок, 6 серпня 2019, 14:28
Голлівудська кінодіва Кетрін Зета-Джонс поповнила свій арсенал українських вишиванок.
На відпочинку з чоловіком Майклом Дугласом вона засвітилася в туніці від дизайнерки Юлії Магдич.
Фото Кетрін запостила в Instagram.
Зірка обрала модель із орнаментом "Київські каштани". Коштує така вишиванка близько 700 доларів.
Нагадаємо, в Кетрін також є вишита сукенка від Віти Кін.
Фото з Instagram Зети-Джонс
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