Зета-Джонс на канікулах вигуляла вишиванку від Магдич

Голлівудська кінодіва Кетрін Зета-Джонс поповнила свій арсенал українських вишиванок.

На відпочинку з чоловіком Майклом Дугласом вона засвітилася в туніці від дизайнерки Юлії Магдич.

Фото Кетрін запостила в Instagram.

Кетрін Зета-Джонс тепер полюбляє українське

Зірка обрала модель із орнаментом "Київські каштани". Коштує така вишиванка близько 700 доларів.

Нагадаємо, в Кетрін також є вишита сукенка від Віти Кін.

Фото з Instagram Зети-Джонс