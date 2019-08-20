Ювелір Олег: Винник презентував прикрасу імені себе

Відтепер найпалкіших прихильниць Олега Винника можна буде легко впізнати у натовпі завдяки іменному кулону артиста.

Адже співак спробував себе у ювелірній справі і презентував прикрасу у вигляді своїх ініціалів – OV.

Кулон на ланцюгу вироблений зі срібла 925 проби, вкритий родієм і обрамлений 19 камінчиками білого циркону. Кожному виробу присвоєно унікальний номер і сертифікат з голограмою як гарантія достовірності.

Тепер чоловікам фанаток Олега не треба думати, що подарувати коханій на якесь свято

До того ж, усі ці номери внесені в базу блокчейн-платформи Smart Rights, що гарантує захист від можливих підробок. Ціна виробу збігається з роком народження Олега Винника - 1973 грн.

"Я давно хотів зробити якийсь особливий подарунок своїм прихильницям. Тому з натхненням сприйняв ідею створення фірмового кулона з логотипом OV. У кожній прикрасі - частинка моєї любові, яка тепер знайшла форму і буде підкреслювати вашу жіночність і чарівність", - зазначив Винник.

Тепер Олег буде біля серця

Фото прес-служби