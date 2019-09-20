Клітинка і кросівки за 14 тисяч: зе-депутат Соломчук вигуляв у Раду модний лук

У 38-річного заступника голови фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука є всі шанси стати наймоднішим депутатом нової Ради. Принаймні, складається вражання, що сам він дуже б цього хотів.

Адже до парламенту Соломчук вдягається трендово і недешево.

Наприклад, 19-го вересня депутат засвітив у Раді кросівки від італійського бренду Valentino, які коштують 520 євро або трохи більше 14-ти тисяч гривень. Фото оприлюднила "Страна.ua".

Судячи з фото у соцмережах, Соломчук, який під час передвиборної кампанії очолював штаб команди Зе в Рівненській області, полюбляє кольорове взуття та яскравий одяг. І картаті костюми – не виключення.

Соломчук знає, що клітинка зараз у моді, як і кросівки на товстій підошві

У цьому ж ансамблі депутат давав інтерв'ю

Пан Дмитро може собі дозволити подібне взуття, бо з 2007-го року очолює ТОВ Фірму "Агроцентр", яке займається виробництвом і продажем запчастин до сільгосптехніки.

Не лише картаті піджаки є у гардеробі зе-депутата

Крім того, разом з дружиною Елеонорою він володіє ще одним підприємством, яке займається роздрібною торгівлею паливом.

Схоже, синє взуття - фаворит Соломчука

У Соломчуків є 3-річний син Даміан.

У родині Соломчуків модні всі

Навіть на весілля Соломчук вдягнув не темний костюм, а білий й блискучий

Жінка зе-депутата у Рівному тепер точно VIP-персона. І вдягається відповідно

От одразу видно, що пані звуть Елеонорою

Цікаво, чи впливає дружина на гардероб Соломчука

Якої клітинки тільки нема у шафі Соломчука

Фото з соцмереж