Клітинка і кросівки за 14 тисяч: зе-депутат Соломчук вигуляв у Раду модний лук
У 38-річного заступника голови фракції "Слуга народу" Дмитра Соломчука є всі шанси стати наймоднішим депутатом нової Ради. Принаймні, складається вражання, що сам він дуже б цього хотів.
Адже до парламенту Соломчук вдягається трендово і недешево.
Наприклад, 19-го вересня депутат засвітив у Раді кросівки від італійського бренду Valentino, які коштують 520 євро або трохи більше 14-ти тисяч гривень. Фото оприлюднила "Страна.ua".
Судячи з фото у соцмережах, Соломчук, який під час передвиборної кампанії очолював штаб команди Зе в Рівненській області, полюбляє кольорове взуття та яскравий одяг. І картаті костюми – не виключення.
Пан Дмитро може собі дозволити подібне взуття, бо з 2007-го року очолює ТОВ Фірму "Агроцентр", яке займається виробництвом і продажем запчастин до сільгосптехніки.
Крім того, разом з дружиною Елеонорою він володіє ще одним підприємством, яке займається роздрібною торгівлею паливом.
У Соломчуків є 3-річний син Даміан.
Фото з соцмереж