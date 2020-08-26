Зе-депутатка Коваль вигуляла в Раду сумку майже за 100 тисяч

Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль переплюнула деяких своїх колег у виборі дорогих аксесуарів.

25-го серпня вона прийшла на позачергову сесію з сумочкою з нової колекції Louis Vuitton.

Це помітила журналістка Анна Стешенко.

Модель сумки Коваль називається Georges BB Monogram Empreinte і коштує близько 3500 доларів, тобто приблизно 96 тисяч гривень.

А хрестик на грудях 29-річної Ольги дуже нагадує коштовність від Tiffany, яка коштує 10 тисяч баксів фото ян доброносов

Ця сумочка коштує навіть більше, ніж дві середні депутатські зарплатні

Коваль закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальностями "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" та "облік і аудит". Два роки працювала інженеркою-технологом у Київському обласному хлібопекарському комплексі "Кулиничі".

Як бачимо, Коваль має не одну сумочку від Louis Vuitton

У 2016-му вона здобула науковий ступінь кандидатки технічних наук.