Зе-депутатка Коваль вигуляла в Раду сумку майже за 100 тисяч
Депутатка фракції "Слуга народу" і членкиня Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль переплюнула деяких своїх колег у виборі дорогих аксесуарів.
25-го серпня вона прийшла на позачергову сесію з сумочкою з нової колекції Louis Vuitton.
Це помітила журналістка Анна Стешенко.
Модель сумки Коваль називається Georges BB Monogram Empreinte і коштує близько 3500 доларів, тобто приблизно 96 тисяч гривень.
Коваль закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальностями "Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів" та "облік і аудит". Два роки працювала інженеркою-технологом у Київському обласному хлібопекарському комплексі "Кулиничі".
У 2016-му вона здобула науковий ступінь кандидатки технічних наук.