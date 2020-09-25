Депутатка від ОПЗЖ Славицька вигуляла в Раду сумку за 70 тисяч
Минулого пленарного тижня депутатка від партії "Опозиційна платформа – За життя" та експомічниця "Підрахуя" Сергія Ківалова, Антоніна Славицька вигуляла в парламент дорогущу сумочку.
Торбину добре впізнаваної моделі Marmont Gucci помітила кореспондентка "Парламент UA" Анна Стешенко.
Така сумка в середньому розмірі коштує не менше 2 тисяч євро. На різних сайтах її можна знайти за ціною від 69-ти до 72-х тисяч гривень.
Славицька також відома тим, що багато років була помічницею ексдепутата Сергія Ківалова.
А ще її прізвище засвітилося у корупційному скандалі, коли НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурували у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
Фото Парламент UA та з Facebook Славицької