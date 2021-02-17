Міжнародна бордингова школа STUDY.UA — перша в Україні Міжнародна школа-пансіон!

Розписаний похвилинно день, блискуче подання навчальних матеріалів, активне дозвілля — школи-пансіони, напевно, головний світовий символ класичної середньої освіти.

Взірцем цього типу шкіл завжди була Велика Британія. Батьки з усього світу мріють відправити туди дітей на навчання. Комусь це вдається, когось стримують певні фактори. Найчастіше батьків зупиняє розуміння того, що дитина буде знаходитись за тисячі кілометрів від дому.

У 2021 році все змінилось! Вперше в Україні: компанія STUDY.UA відкриває школу-пансіон з можливістю отримати атестат від школи Канади, США або Великої Британії про середню освіту.

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA — це класичний британський формат школи для учнів 5-9 класів, який передбачає навчання, проживання та позашкільні заняття на одній закритій території. Школа знаходиться у м.Ірпінь, під Києвом.

Школа має українську і міжнародну акредитації. Стандарти якості освіти контролюються як Міністерством освіти і науки України, так і рейтинговими навчальними закладами Канади, США і Великої Британії.

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA надає можливість школярам вчитися за програмами середніх шкіл України, Канади, США та Великої Британії.

Дізнатися більше про школу ви зможете на презентації вже цієї суботи, у Києві, у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv. На відвідувачів заходу чекає спілкування з керівництвом школи та презентація програм. Вхід — за попередньою реєстрацією.

Навчання

Учні 5-8 класів навчаються за програмою української середньої школи. Розмір класів не перевищує 16 осіб. Одночасно учні вивчають предмети за програмою середніх шкіл Канади і США. Мови викладання — українська та англійська. Залежно від класу і рівня знань з англійської мови, учні вивчають такі предмети за міжнародною програмою:

математика;

фізика;

біологія;

хімія;

англійська мова та література.

Починаючи з 9 класу, учні Міжнародної бордингової школи STUDY.UA можуть вибрати навчальну стратегію, яка передбачає отримання другого шкільного атестата — від школи Великої Британії, США або Канади.

Навчальний план школи передбачає уроки з фінансового лідерства, інвестицій, кібербезпеки, менеджменту, розвитку критичного мислення, емоційного інтелекту та інших дисциплін для всебічного розвитку дитини.

Наприкінці кожного класу школярі складають мовний іспит та отримують міжнародний сертифікат Cambridge Assessment English.

Для ефективності занять школа пропонує сучасні освітні рішення та інфраструктуру:

Система 3D візуалізації і доповненої реальності (AR / VR) навчального матеріалу двома мовами.

Навчальні класи з інтерактивними дошками і віртуальним обладнанням.

Онлайн-бібліотека і всі необхідні навчальні матеріали.

Всебічна підтримка тьюторами у виконанні домашніх завдань.

Пансіон

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA знаходиться у затишному передмісті Києва — на території 5-зіркового заміського комплексу Grand Admiral Resort & SPA. Саме тут, на закритій території, учні навчаються, проживають та харчуються.

Діти живуть в кімнатах по 2-3 людини. Хлопчики і дівчатка живуть в різних блоках.

Прибирання кімнат та заміна постільної білизни — щотижня.

Стан здоров'я дітей контролюється 24/7, на території діють послуги медпункту.

Тьютори проживають на одному поверсі зі школярами.

Територія школи охороняється 24/7. Учням заборонено залишати територію школи без письмового дозволу батьків або без супроводу тьютора школи.

Міжнародна бордингова школа STUDY.UA забезпечує п’ятиразове харчування від кухні Grand Admiral Resort & SPA. При створенні школи були враховані поради ресторатора Євгена Клопотенка — саме він розробив рекомендації з харчування для українських навчальних закладів. Школа надає 7 варіантів меню на вибір, а також враховує побажання батьків щодо індивідуального раціону дитини.

Інфраструктура та дозвілля

Навчальна програма Міжнародної бордингової школи передбачає безліч можливостей для розвитку творчого потенціалу та спортивних здібностей дитини.

Завдяки інфраструктурі 5-ти зіркового комплексу Grand Admiral Resort & SPA програма охоплює понад 30 видів дозвілля. Навіть після уроків дитина перебуває у англомовному середовищі.

На території школи розміщені:

3 корпуси з навчальними та житловими зонами;

критий всесезонний спортивний комплекс;

олімпійський басейн;

футбольне та міні-футбольне поле;

5* ресторан, кухня Grand Admiral Club;

8 критих всесезонних тенісних кортів;

тренажерний зал і кінотеатр.

Спортивні секції та позакласні активності

Замість звичайних уроків фізкультури у Міжнародній бординговій школі діти можуть проявити себе у різних видах спорту на вибір:

теніс,

чирлідинг,

футбол,

регбі,

легка атлетика.

У вільний час на дітей чекає: плавання, баскетбол, кросфіт, волейбол, крикет, катання на велосипедах і самокатах, фітнес і стретчинг, та ще безліч активностей і спортивних майстер-класів.

У Міжнародній бординговій школі STUDY.UA діють 4 клуби: драма, мистецтво та фотографія, наука, психологія. Ці заняття допоможуть школярам знайти хобі та практикувати англійську з іноземними викладачами та однокласниками.

Які перспективи матимуть випускники школи?

Випускники Міжнародної бордингової школи STUDY.UA вільно володітимуть англійською мовою, матимуть актуальні академічні знання та, за бажанням, — продовжать навчання в університетах Канади, Великої Британії, США та Європи. Випускники школи гарантовано зараховуються до однієї з 500 середніх шкіл і університетів-партнерів STUDY.UA по всьому світу!

Дізнайтесь більше про переваги та перспективи навчання у Міжнародній бординговій школі STUDY.UA на презентації! В школі залишилося лише 40 місць.

Захід відбудеться 20 лютого, цієї суботи, у Fairmont Grand Hotel Kyiv (вул. Набережно-Хрещатицька, 1).

Вхід — за попередньою реєстрацією.

Кількість людей на заході обмежена, буде запрошено лише 20 сімей — івент проводиться з дотриманням усіх карантинних вимог.