У "Новопечерських Липках" влаштували вечірку з фонтанами та водоспадом

Наймодніша в столиці локація комфортного життя відзначила запуск нового комплексу світломузичних фонтанів та старт продажів останньої 8 черги проекту.

Сімейне свято Summer Water Day пройшло під акомпанемент водяних струменів та запальних хітів DOROFEEVA.

Новий фонтанний комплекс у Новопечерських Липках

Виступ DOROFEEVA

Перформенс на відкритті фонтанів

Найбільший в Україні житловий комплекс бізнес-класу на Печерську, що створений інвестиційно-девелоперською компанією повного циклу City One Development в партнерстві з компанією UDP, продовжує свій розвиток та остаточно закріплює статус "міста в місті", де є все, що потрібно для сповненого подіями життя.

Summer Water Day розпочався на новій прогулянковій алеї, ландшафтний дизайн якої кличе до неспішних променадів серед відкритих просторів трав’яних газонів та п'янких ароматів квітучих рослин.

Гості вечора

Діана Глостер, блогерка

Ірина Вахітова, блогерка

Олена Піддубна, засновник благодійного фонду "Щасливі долоні"

Тут розташувалися зони дозвілля на будь-який смак для наймолодших жителів комплексу. Кожна дитина змогла знайти собі цікаву розвагу – майстер-класи з виготовлення слаймів, гліттер тату, розпис захисних масок, участь в анімаційній команді та окрема дитяча фотозона. Ласуни насолоджувалися цукровою ватою, морозивом та попкорном.

Маленькі гості свята

Спортивні розваги від GYMMAXX

А найактивніші новосели під наглядом аніматорів підкорювали батут, грали в Дженга або вчилися у тренерів спортивно-оздоровчого комплексу GYMMAXX трюкам футбольного фрістайлу.

У той час батьки могли насолодитися новою стильною локацією ЖК – площею-атріумом з комплексом світломузичних фонтанів та унікальним скляним водоспадом.

Саме вона стала місцем головний події – веселої святкової вечірки open-air, яка розпочала літний сезон у "Новопечерських Липках".

Kids зона в кварталі Новопечерські Липки

Саме тут жителі кварталу, серед яких відомі артисти та спортсмени, політики та бізнесмени, популярні українські блогери та представники шоу-бізнесу, змогли не тільки стати моделями вуличних художників та позувати в стильних фотозонах, але й смачно перекусити, милуючись з різних рівнів локації за грою води та сонця в водяних струменях фонтанів.

На центральній площі біля фонтанів можна було детально вивчити макет всього кварталу та нової 8 черги ЖК, який дійсно вражає розмахом та продуманістю.

Мега-макет кварталу

І це було дуже корисно, тому що серед 742 квартир з сучасними планувальними рішеннями та видовими терасами на останніх поверхах, які розміщуються у 5 нових будинках нової черги ЖК, самий вибагливий покупець зможе знайти собі варіант до смаку.

Тим більше, що на старті будівництва цю престижну нерухомість можна придбати за інвестиційно-привабливою ціною!

Впевненості у правильності свого вибору на користь життя у "Новопечерських Липках" додає й те, що нова черга кварталу спроектована у форматі mixed-use.

HeartBeat Brass на святі фонтанів

Тобто кожен мешканець кварталу знаходиться всередині комплексної екосистеми сервісів та послуг, яка здатна задовольнити потреби в комфортному житті, роботі та відпочинку.

Для цього на відстані крокової доступності розташовано більше ніж 120 об'єктів сервісної, освітньої, спортивної та розважальної інфраструктури, яка дозволяє вести європейський спосіб життя та насолоджуватися комфортом та безпекою.

Тепер цей список переваг поповниться ще й інноваційним громадським простором та багатофункціональним освітнім центром для дітей від 2 до 16 років, які запроектовані у 8 черзі ЖК "Новопечерскі Липки".

Переможець розіграшу

Завершився Summer Water Day на затишному майданчику, де в супроводі танцювального перформансу та холодних вогнів світломузичний фонтан виконав музичне інтро The Weekend – Blinding Lights.

Це стало прологом до визначення переможців лотереї, призами якої стали клубні карти від GYMMAXX та сертифікат на 500 тисяч грн на придбання квартири у 8 черзі комплексу.

Нікого не залишив байдужим і яскравий виступ популярного музичного проекту DOROFEEVA, під хіти якої завершився ще один щасливий день в престижному місці для життя у столиці – ЖК "Новопечерські Липки".