Дикий шовк і колоски з перлин: перша леді до Дня Незалежності обрала біле вбрання від Літковської

Для ранкових урочистостей у День 30-ї Незалежності України перша леді Олена Зеленська обрала біле вбрання від дизайнерки Лілії Літковської.

Дружина президента вітала країну у спідниці-олівець та блузі, вишитій колосками.

"Для відкриття такого великого і важливого свята країни ми розробили для першої леді біле вбрання - немов чистий аркуш. Його склали класична спідниця-олівець і блуза з дикого шовку, створена в кращих традиціях українських вишиванок, які ми інтерпретували на сучасний лад", - пояснює Літковська.

фото з сайту президента

фото Дмитра Ларіна

На інавгурації чоловіка Зеленська теж була у вбранні з символічною вишивкою фото пресслужби

"Вишивка у вигляді колосків - один із символів України, вони означають єдність нації, її працьовитість і процвітання; пшениця ж в цілому - це символ вічності", - зауважила дизайнерка фото пресслужби