Дикий шовк і колоски з перлин: перша леді до Дня Незалежності обрала біле вбрання від Літковської
Вівторок, 24 серпня 2021, 13:31
Для ранкових урочистостей у День 30-ї Незалежності України перша леді Олена Зеленська обрала біле вбрання від дизайнерки Лілії Літковської.
Дружина президента вітала країну у спідниці-олівець та блузі, вишитій колосками.
"Для відкриття такого великого і важливого свята країни ми розробили для першої леді біле вбрання - немов чистий аркуш. Його склали класична спідниця-олівець і блуза з дикого шовку, створена в кращих традиціях українських вишиванок, які ми інтерпретували на сучасний лад", - пояснює Літковська.
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