Писанка, Яма та Мірошниченко вдягли на себе мистецтво під час Ukrainian Fashion Week

Телезірки Руслана Писанка, Влад Яма, Тімур Мірошниченко, Ірина Ванникова, Володимир Рабчун, Єгор Гордєєв та Людмила Барбір вийшли на подіум 49-го сезону Ukrainian Fashion Week у ексклюзивних комбінезонах з принтами творів молодих українських художників.

Мета проєкту "Вдягни українське мистецтво" від бренду OVERALL - ознайомити широкий загал зі світом сучасного вітчизняного арту.

Із 282 заявок були обрані найяскравіші художники, що працюють у різних стилях - абстрактного імпресіонізму, графіті, колажу, експресивної графіки та інших. Усі автори отримуватимуть роялті від продажу речей, що стали "полотнами" для їх робіт.

Так, принтами колекції послужили роботи Олександра Барболіна, Євгенія Лісняка, Леся Панчишина, Ніни Мурашкіної, Франсуази Оз та Богдана Перевертуна, Kinder Album, Dima Fatum, Гриці Ерде, Ave, Анни Кострицької, Аліни Луговської та Інни Харчук.

Реклама:

На незвичний показ одягу запросили самих художників. Також серед гостей були головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва, голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська, співачка Alina Pash, галеристка Ліка Співаковська та арт-дилер Ігор Абрамович, Анна Добриднєва, Ігор Посипайко, Олексій Гладушевський, Лаура Марті, Гарік Корогодський, популярні блогери, журналісти та фешн-експерти.

Засновниця бренду Overall Анастасія Браткова, Гарік Корогодський та Севгіль Мусаєва

Серед гостей показу були співачки Лаура Марті (ліворуч) та Аліна Паш

"Місія проєкту - зробити модним українське мистецтво та культуру за допомогою яскравого та виразного символу. Донести українське мистецтво великій аудиторії. Адже ті піввідсотка населення, що вже відвідують галереї та арт-фестивалі, і без нас розуміють українське мистецтво. А те, що ведучі найпопулярнішого телеканалу країни долучаються до просування арту, дасть старт новому розвитку мистецтва у країні", - зазначила засновниця Overall Анастасія Браткова.

Анастасія Браткова

Руслана Писанка у вбранні з принтом за мотивами київської художниці Ave

Влад Яма у костюмі із зображенням роботи художниці Інни Харчук

Тімур Мірошниченко демонстрував на собі твір Євгена Лісняка

Єгор Гордєєв у комбінезоні з роботою Дмитра Фатума

Олексій Гладушевський із зображенням твору Олександра Ройтбурда

Ірина Ванникова показала на собі роботу Франсуази Оз та Богдана Перевертуна

Людмила Барбір у принті за мотивами твору митця Леся Панчишина, Єгор Гордєєв, Ірина Данилевська та Володимир Рабчун у комбінезоні з картиною Олександра Барболіна

Наприкінці вересня колекцію покажуть у Берліні

Фото надані пресслужбою