Королева Летісія у Мадриді вигуляла вишиванку українського бренду. ФОТО

Королева Іспанії Летісія вийшла в люди у яскравій вишиванці українського бренду Etnodim.

Дружина короля Феліпе була присутня на церемонії вручення нагород Мікрофінансового фонду BBVA у Мадриді 10-го липня.

Для івенту 50-річна Летісія обрала червону сорочку та кремові брюки, які доповнила срібними сережками за 85 євро і еспадрильями на танкетці.

Сорочка від українського бренду коштує приблизно 143 долари фото getty images

Daily Mail, до речі, назвало вишиванку Летісії "блузкою в стилі бохо".

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Макіяж королеви був стриманий, з акцентом на очі. До того ж, Летісія не приховує свою сивину.

Схоже, Летісія вирішила не зафарбовувати сивину фото getty images

Нагадаємо, раніше Летісія вже виходила в люди у вишиванці - у березні минулого року. Також у вишиванці в лютому цього року бачили королеву Нідерландів Максиму.

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