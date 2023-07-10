Королева Летісія у Мадриді вигуляла вишиванку українського бренду. ФОТО
Королева Іспанії Летісія вийшла в люди у яскравій вишиванці українського бренду Etnodim.
Дружина короля Феліпе була присутня на церемонії вручення нагород Мікрофінансового фонду BBVA у Мадриді 10-го липня.
Для івенту 50-річна Летісія обрала червону сорочку та кремові брюки, які доповнила срібними сережками за 85 євро і еспадрильями на танкетці.
Daily Mail, до речі, назвало вишиванку Летісії "блузкою в стилі бохо".
Макіяж королеви був стриманий, з акцентом на очі. До того ж, Летісія не приховує свою сивину.
Нагадаємо, раніше Летісія вже виходила в люди у вишиванці - у березні минулого року. Також у вишиванці в лютому цього року бачили королеву Нідерландів Максиму.
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